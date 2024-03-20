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Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против России

Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против России - 20.03.2024, ПРАЙМ

Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против России

Постпреды стран-членов Европейского союза утвердили новые санкции против России, согласованные в связи со смертью Алексея Навального. Об этом рассказал... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T15:16+0300

2024-03-20T15:16+0300

2024-03-20T15:32+0300

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — ПРАЙМ. Постпреды стран-членов Европейского союза утвердили новые санкции против России, согласованные в связи со смертью Алексея Навального. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в Совете ЕС. Навальный умер 16 февраля 2024 года. Как сообщало ямальское управление ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. "Постпреды согласовали этот пункт, нам еще необходимо получить формальное утверждение по письменной процедуре", — сообщил собеседник агентства. Главы МИД стран ЕС согласовали новые санкции, которые будут приняты в рамках режима о якобы нарушении прав человека. Содержание пакета может быть опубликовано уже 22 марта. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда.

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европа, россия, алексей навальный, санкции против рф, ес