Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против России - 20.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240320/sanktsii-846517925.html
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против России
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против России - 20.03.2024, ПРАЙМ
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против России
Постпреды стран-членов Европейского союза утвердили новые санкции против России, согласованные в связи со смертью Алексея Навального. Об этом рассказал... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T15:16+0300
2024-03-20T15:32+0300
политика
европа
россия
алексей навальный
санкции против рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мар — ПРАЙМ. Постпреды стран-членов Европейского союза утвердили новые санкции против России, согласованные в связи со смертью Алексея Навального. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в Совете ЕС. Навальный умер 16 февраля 2024 года. Как сообщало ямальское управление ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. "Постпреды согласовали этот пункт, нам еще необходимо получить формальное утверждение по письменной процедуре", — сообщил собеседник агентства. Главы МИД стран ЕС согласовали новые санкции, которые будут приняты в рамках режима о якобы нарушении прав человека. Содержание пакета может быть опубликовано уже 22 марта. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда.
https://1prime.ru/20240307/846053330.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, россия, алексей навальный, санкции против рф, ес
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, Алексей Навальный, санкции против РФ, ЕС
15:16 20.03.2024 (обновлено: 15:32 20.03.2024)
 
Постпреды стран ЕС утвердили новые санкции против России

Постпреды стран ЕС утвердили санкции в связи со смертью Навального

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 20 мар — ПРАЙМ. Постпреды стран-членов Европейского союза утвердили новые санкции против России, согласованные в связи со смертью Алексея Навального. Об этом рассказал агентству РИА Новости источник в Совете ЕС.
Навальный умер 16 февраля 2024 года. Как сообщало ямальское управление ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются.
"Постпреды согласовали этот пункт, нам еще необходимо получить формальное утверждение по письменной процедуре", — сообщил собеседник агентства.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
ЕС предложит новые антироссийские санкции из-за Навального, сообщили СМИ
7 марта, 12:00
Главы МИД стран ЕС согласовали новые санкции, которые будут приняты в рамках режима о якобы нарушении прав человека. Содержание пакета может быть опубликовано уже 22 марта.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда.
 
ПолитикаЕВРОПАРОССИЯАлексей Навальныйсанкции против РФЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала