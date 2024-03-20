https://1prime.ru/20240320/schaste-846491898.html

Опрос показал, где живут самые счастливые россияне

Опрос показал, где живут самые счастливые россияне - 20.03.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, где живут самые счастливые россияне

Средний уровень счастья россиян в 2023 году остался на высоком уровне и составил 7 баллов из 10 максимально возможных, сообщают Финансы Mail.ru со ссылкой на... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T04:04+0300

2024-03-20T04:04+0300

2024-03-20T04:04+0300

исследование

счастье

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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Средний уровень счастья россиян в 2023 году остался на высоком уровне и составил 7 баллов из 10 максимально возможных, сообщают Финансы Mail.ru со ссылкой на исследование "Ренессанс Банка".Полностью несчастными себя назвали 9% респондентов, еще 19% считают себя скорее несчастливыми. Полностью счастливыми себя считают 18%, еще 26% — скорее счастливы. 29% называют себя умеренно счастливыми.Самыми счастливыми стали Северо-Кавказский (7,5), Южный (7,4) и Приволжский федеральные округа. Сибирский, Уральский и Дальневосточный округа счастливы "одинаково", на 7 баллов. В ЦФО уровень счастья находится на отметке 6,9 балла. На последней позиции — Северо-Западный федеральный округ — 6,8 балла.По-прежнему счастье зависит от возраста респондентов: чем моложе, тем счастливее. В категории от 18 лет до 24-х индекс счастья находится на отметке 7,4, среди россиян 25-34 лет - 7,3, 35−55 лет — 7,0, 55−65 лет — 6,7.По итогам года индекс счастья у мужчин незначительно ниже, чем у женщин, хоть и незначительно — 6,9 и 7,1 соответственно."По результатам 2023 года главными катализаторами счастья стали: здоровье, отдых по выходным, перспективы и возможности развития, покупки и шоппинг, а также отпуск, путешествия и туризм. Именно такой “рецепт” доставляет ощущение счастья россиянам". — отмечает "Реннесанс банк".Также исследователи проследили зависимость счастья от материального комфорта и возможности купить что-либо сразу, как это стало необходимо. В частности, покупки от одной до пяти тысяч рублей чаще всего делают россиян счастливыми."Ощущение счастья от покупки увеличивается из-за цены и качества приобретенного товара", — отмечается в исследовании.Исследование проводилось среди 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет с доходом свыше 30 тыс. рублей в месяц, проживающих в крупных городах России. Такая выборка репрезентует 54,5 млн. человек

https://1prime.ru/20240318/rabota-846429893.html

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исследование, счастье