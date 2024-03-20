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"Прекрати орать": Шольц грубо ответил пререкавшейся с ним активистке

"Прекрати орать": Шольц грубо ответил пререкавшейся с ним активистке - 20.03.2024, ПРАЙМ

"Прекрати орать": Шольц грубо ответил пререкавшейся с ним активистке

Канцлер Германии Олаф Шольца на открытии книжной ярмарки в Лейпциге призвал несогласных с ним активистов "прекратить орать", передает телеканал MDR. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T23:22+0300

2024-03-20T23:22+0300

2024-03-20T23:25+0300

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 20 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольца на открытии книжной ярмарки в Лейпциге призвал несогласных с ним активистов "прекратить орать", передает телеканал MDR. С самого начала его выступления в зале слышался голос женщины, в течение длительного времени пытавшейся заглушить речь политика. В какой-то момент Шольц прервал свою речь и крикнул в ответ: "Прекрати орать". После затишья в зале политик отметил, что всех присутствующих собрала "сила слова, а не крика". После этого женщина, которую, по всей видимости, начала уводить из зала охрана, перешла на визг. "Я не считаю правильным путать демократию с громким ором", — добавил Шольц, реагируя на шум. На этом крики не закончились, так как после помешать выступлению канцлера попытался мужчина, которого охрана насильно вывела из зала.

https://1prime.ru/20240320/aktivy-846522077.html

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германия, олаф шольц