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"Прекрати орать": Шольц грубо ответил пререкавшейся с ним активистке
"Прекрати орать": Шольц грубо ответил пререкавшейся с ним активистке - 20.03.2024, ПРАЙМ
"Прекрати орать": Шольц грубо ответил пререкавшейся с ним активистке
Канцлер Германии Олаф Шольца на открытии книжной ярмарки в Лейпциге призвал несогласных с ним активистов "прекратить орать", передает телеканал MDR. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T23:22+0300
2024-03-20T23:22+0300
2024-03-20T23:25+0300
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 20 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольца на открытии книжной ярмарки в Лейпциге призвал несогласных с ним активистов "прекратить орать", передает телеканал MDR. С самого начала его выступления в зале слышался голос женщины, в течение длительного времени пытавшейся заглушить речь политика. В какой-то момент Шольц прервал свою речь и крикнул в ответ: "Прекрати орать". После затишья в зале политик отметил, что всех присутствующих собрала "сила слова, а не крика". После этого женщина, которую, по всей видимости, начала уводить из зала охрана, перешла на визг. "Я не считаю правильным путать демократию с громким ором", — добавил Шольц, реагируя на шум. На этом крики не закончились, так как после помешать выступлению канцлера попытался мужчина, которого охрана насильно вывела из зала.
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германия, олаф шольц
"Прекрати орать": Шольц грубо ответил пререкавшейся с ним активистке
MDR: Шольц призвал замолчать несогласную с ним активистку
БЕРЛИН, 20 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольца на открытии книжной ярмарки в Лейпциге призвал несогласных с ним активистов "прекратить орать", передает телеканал MDR.
С самого начала его выступления в зале слышался голос женщины, в течение длительного времени пытавшейся заглушить речь политика. В какой-то момент Шольц прервал свою речь и крикнул в ответ: "Прекрати орать".
После затишья в зале политик отметил, что всех присутствующих собрала "сила слова, а не крика". После этого женщина, которую, по всей видимости, начала уводить из зала охрана, перешла на визг.
"Я не считаю правильным путать демократию с громким ором", — добавил Шольц, реагируя на шум.
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На этом крики не закончились, так как после помешать выступлению канцлера попытался мужчина, которого охрана насильно вывела из зала.