https://1prime.ru/20240320/smartfony-846495853.html

Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в России

Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в России - 20.03.2024, ПРАЙМ

Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в России

Американские компании Google и Apple технически в состоянии отключить все свои смартфоны в России, и в этом случае устройства превратятся в "кирпичи", но... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T06:55+0300

2024-03-20T06:55+0300

2024-03-20T07:14+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Американские компании Google и Apple технически в состоянии отключить все свои смартфоны в России, и в этом случае устройства превратятся в "кирпичи", но корпорациям этот шаг невыгоден, в том числе из-за гигантского ущерба репутации и возможных многомиллионных исков, объяснил РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Депутат Государственной думы Антон Горелкин сказал на этой неделе в интервью каналу "Телега Реалити", что при некотором сценарии допускает возможность, что Apple может отключить все устройства iPhone на российской территории, а Google - непрошитые телефоны на операционной системе Android. "Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства. У техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами", - сказал Кузьменко. Он пояснил, что в случае с гаджетами Apple у пользователей окажется устройство, полностью заблокированное с утратой всех хранящихся на нем личных данных. Обладателям Android повезло немного больше, однако лишь в случае, что пользовательские данные удастся извлечь, при этом "воскресить" само устройство без серьезных вложений средств и перепрошивок окажется практически невозможным. Вместе с тем, в организации выражают сомнение, что "зарубежные корпорации пойдут на этот шаг". Как пояснил Кузьменко, во-первых, при покупке современных смартфонов для широкого использования на них не указано, для какой конкретно страны он произведен, и в лицензионном соглашении, с которым пользователь априори соглашается при покупке устройства, как у Apple, так и у Google, нет подобных условий для блокировки. "Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций", - добавил эксперт. Он добавил, что на территории России также много и иностранцев - кто-то приезжает с рабочими визитами, кто-то навещает родственников, и отделить их от "местных жителей", пользующимися зарубежной техникой, является хотя и возможной, но чрезвычайно сложной задачей, которая требует дополнительных вложений.

https://1prime.ru/20240310/smartfon-846076533.html

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