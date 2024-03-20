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Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в России - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в России
Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в России - 20.03.2024, ПРАЙМ
Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в России
Американские компании Google и Apple технически в состоянии отключить все свои смартфоны в России, и в этом случае устройства превратятся в "кирпичи", но... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T06:55+0300
2024-03-20T07:14+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Американские компании Google и Apple технически в состоянии отключить все свои смартфоны в России, и в этом случае устройства превратятся в "кирпичи", но корпорациям этот шаг невыгоден, в том числе из-за гигантского ущерба репутации и возможных многомиллионных исков, объяснил РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Депутат Государственной думы Антон Горелкин сказал на этой неделе в интервью каналу "Телега Реалити", что при некотором сценарии допускает возможность, что Apple может отключить все устройства iPhone на российской территории, а Google - непрошитые телефоны на операционной системе Android. "Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства. У техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами", - сказал Кузьменко. Он пояснил, что в случае с гаджетами Apple у пользователей окажется устройство, полностью заблокированное с утратой всех хранящихся на нем личных данных. Обладателям Android повезло немного больше, однако лишь в случае, что пользовательские данные удастся извлечь, при этом "воскресить" само устройство без серьезных вложений средств и перепрошивок окажется практически невозможным. Вместе с тем, в организации выражают сомнение, что "зарубежные корпорации пойдут на этот шаг". Как пояснил Кузьменко, во-первых, при покупке современных смартфонов для широкого использования на них не указано, для какой конкретно страны он произведен, и в лицензионном соглашении, с которым пользователь априори соглашается при покупке устройства, как у Apple, так и у Google, нет подобных условий для блокировки. "Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций", - добавил эксперт. Он добавил, что на территории России также много и иностранцев - кто-то приезжает с рабочими визитами, кто-то навещает родственников, и отделить их от "местных жителей", пользующимися зарубежной техникой, является хотя и возможной, но чрезвычайно сложной задачей, которая требует дополнительных вложений.
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google, apple, android
Google, Apple, Android
06:55 20.03.2024 (обновлено: 07:14 20.03.2024)
 
Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в России

Роскачество: Apple и Google могут отключить смартфоны в России, понеся "огромный" ущерб

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезентация iPhone 15 в Москве до старта продаж
Презентация iPhone 15 в Москве до старта продаж - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Американские компании Google и Apple технически в состоянии отключить все свои смартфоны в России, и в этом случае устройства превратятся в "кирпичи", но корпорациям этот шаг невыгоден, в том числе из-за гигантского ущерба репутации и возможных многомиллионных исков, объяснил РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Депутат Государственной думы Антон Горелкин сказал на этой неделе в интервью каналу "Телега Реалити", что при некотором сценарии допускает возможность, что Apple может отключить все устройства iPhone на российской территории, а Google - непрошитые телефоны на операционной системе Android.
"Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства. У техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами", - сказал Кузьменко.
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Он пояснил, что в случае с гаджетами Apple у пользователей окажется устройство, полностью заблокированное с утратой всех хранящихся на нем личных данных. Обладателям Android повезло немного больше, однако лишь в случае, что пользовательские данные удастся извлечь, при этом "воскресить" само устройство без серьезных вложений средств и перепрошивок окажется практически невозможным.
Вместе с тем, в организации выражают сомнение, что "зарубежные корпорации пойдут на этот шаг". Как пояснил Кузьменко, во-первых, при покупке современных смартфонов для широкого использования на них не указано, для какой конкретно страны он произведен, и в лицензионном соглашении, с которым пользователь априори соглашается при покупке устройства, как у Apple, так и у Google, нет подобных условий для блокировки. "Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций", - добавил эксперт.
Он добавил, что на территории России также много и иностранцев - кто-то приезжает с рабочими визитами, кто-то навещает родственников, и отделить их от "местных жителей", пользующимися зарубежной техникой, является хотя и возможной, но чрезвычайно сложной задачей, которая требует дополнительных вложений.
 
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