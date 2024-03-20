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Котяков раскрыл преимущества допфинансирования соцконтракта - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Котяков раскрыл преимущества допфинансирования соцконтракта
Котяков раскрыл преимущества допфинансирования соцконтракта - 20.03.2024, ПРАЙМ
Котяков раскрыл преимущества допфинансирования соцконтракта
Дополнительное финансирование социального контракта в 100 миллиардов рублей позволит увеличить включение россиян в эту меру поддержки в два раза, сообщил... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:56+0300
2024-03-20T11:56+0300
россия
соцконтракт
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Дополнительное финансирование социального контракта в 100 миллиардов рублей позволит увеличить включение россиян в эту меру поддержки в два раза, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков."Сто миллиардов на социальный контракт - это практически двукратное увеличение охвата граждан по отношению к текущим параметрам. Я напомню, в 2023 году мы охватили социальным контрактом порядка 717 тысяч граждан - это 245 тысяч социальных контрактов. Ну, с учетом членов семьи получается порядка 717-720 тысяч", - сказал Котяков.Он отметил, что около 71% граждан, воспользовавшихся социальным контрактом, имеют тенденцию к росту собственных доходов, и порядка 41% вышли из бедности и сформировали долгосрочные источники доходов.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 29 февраля сообщил, что доступность соцконтрактов в России будет расширена, на это потребуется дополнительно около 100 миллиардов рублей, они предусмотрены.
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россия, соцконтракт
РОССИЯ, соцконтракт
11:56 20.03.2024
 
Котяков раскрыл преимущества допфинансирования соцконтракта

Котяков: рост финансирования соцконтракта позволит увеличить охват россиян вдвое

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Дополнительное финансирование социального контракта в 100 миллиардов рублей позволит увеличить включение россиян в эту меру поддержки в два раза, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"Сто миллиардов на социальный контракт - это практически двукратное увеличение охвата граждан по отношению к текущим параметрам. Я напомню, в 2023 году мы охватили социальным контрактом порядка 717 тысяч граждан - это 245 тысяч социальных контрактов. Ну, с учетом членов семьи получается порядка 717-720 тысяч", - сказал Котяков.
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2023
Глава Минтруда отметил рост доходов у заключивших соцконтракт россиян
30 мая 2023, 11:21
Он отметил, что около 71% граждан, воспользовавшихся социальным контрактом, имеют тенденцию к росту собственных доходов, и порядка 41% вышли из бедности и сформировали долгосрочные источники доходов.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 29 февраля сообщил, что доступность соцконтрактов в России будет расширена, на это потребуется дополнительно около 100 миллиардов рублей, они предусмотрены.
 
РОССИЯсоцконтракт
 
 
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