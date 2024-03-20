https://1prime.ru/20240320/sotskontrakt-846506177.html

Котяков раскрыл преимущества допфинансирования соцконтракта

Котяков раскрыл преимущества допфинансирования соцконтракта - 20.03.2024, ПРАЙМ

Котяков раскрыл преимущества допфинансирования соцконтракта

Дополнительное финансирование социального контракта в 100 миллиардов рублей позволит увеличить включение россиян в эту меру поддержки в два раза, сообщил... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T11:56+0300

2024-03-20T11:56+0300

2024-03-20T11:56+0300

россия

соцконтракт

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Дополнительное финансирование социального контракта в 100 миллиардов рублей позволит увеличить включение россиян в эту меру поддержки в два раза, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков."Сто миллиардов на социальный контракт - это практически двукратное увеличение охвата граждан по отношению к текущим параметрам. Я напомню, в 2023 году мы охватили социальным контрактом порядка 717 тысяч граждан - это 245 тысяч социальных контрактов. Ну, с учетом членов семьи получается порядка 717-720 тысяч", - сказал Котяков.Он отметил, что около 71% граждан, воспользовавшихся социальным контрактом, имеют тенденцию к росту собственных доходов, и порядка 41% вышли из бедности и сформировали долгосрочные источники доходов.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 29 февраля сообщил, что доступность соцконтрактов в России будет расширена, на это потребуется дополнительно около 100 миллиардов рублей, они предусмотрены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, соцконтракт