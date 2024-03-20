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Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужны французские войска на Украине - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужны французские войска на Украине
Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужны французские войска на Украине - 20.03.2024, ПРАЙМ
Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужны французские войска на Украине
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны французские войска для репрессий и подавления революционных настроений в стране, рассказал глава запорожского... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T08:11+0300
2024-03-20T08:11+0300
спецоперация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны французские войска для репрессий и подавления революционных настроений в стране, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов."В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства", - отметил политолог РИА Новости. В этой связи Рогов добавил, что иностранные войска нужны главе Киева для удержания своего режима "на штыках". Тем более, по словам главы движения, к маю нелегитимность пребывания Зеленского на посту президента будет никем неоспорима на фоне отмены выборов в стране. Поэтому, резюмировал Рогов, Зеленский уже сейчас готовится к подавлению протестов и бунтов, в чем ему может помочь французский контингент на Украине.
https://1prime.ru/20240319/vybory-prezidenta-846464654.html
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россия, украина, франция, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, СВО
08:11 20.03.2024
 
Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужны французские войска на Украине

Рогов: французские войска нужны Зеленскому для подавления протестов на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны французские войска для репрессий и подавления революционных настроений в стране, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства", - отметил политолог РИА Новости.
Выборы президента России в 2024 году - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
План Запада по срыву выборов потерпел крах, заявил Рогов
Вчера, 08:35
В этой связи Рогов добавил, что иностранные войска нужны главе Киева для удержания своего режима "на штыках". Тем более, по словам главы движения, к маю нелегитимность пребывания Зеленского на посту президента будет никем неоспорима на фоне отмены выборов в стране.
Поэтому, резюмировал Рогов, Зеленский уже сейчас готовится к подавлению протестов и бунтов, в чем ему может помочь французский контингент на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАФРАНЦИЯСВО
 
 
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