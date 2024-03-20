https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846497386.html

Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужны французские войска на Украине

Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужны французские войска на Украине - 20.03.2024, ПРАЙМ

Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужны французские войска на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны французские войска для репрессий и подавления революционных настроений в стране, рассказал глава запорожского... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T08:11+0300

2024-03-20T08:11+0300

2024-03-20T08:11+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – ПРАЙМ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны французские войска для репрессий и подавления революционных настроений в стране, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов."В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства", - отметил политолог РИА Новости. В этой связи Рогов добавил, что иностранные войска нужны главе Киева для удержания своего режима "на штыках". Тем более, по словам главы движения, к маю нелегитимность пребывания Зеленского на посту президента будет никем неоспорима на фоне отмены выборов в стране. Поэтому, резюмировал Рогов, Зеленский уже сейчас готовится к подавлению протестов и бунтов, в чем ему может помочь французский контингент на Украине.

https://1prime.ru/20240319/vybory-prezidenta-846464654.html

украина

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россия, украина, франция, сво