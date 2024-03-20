https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846511843.html

"Послание" Шольца к Путину вызвало шок в Германии

"Послание" Шольца к Путину вызвало шок в Германии - 20.03.2024, ПРАЙМ

"Послание" Шольца к Путину вызвало шок в Германии

Связанное с Украиной "послание" канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину вызвало суровую критику читателей Die Welt. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T13:52+0300

2024-03-20T13:52+0300

2024-03-20T13:56+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир путин

олаф шольц

военная помощь украине

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Связанное с Украиной "послание" канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину вызвало суровую критику читателей Die Welt.Немецкий лидер ранее заявил, что на данный момент решительная военная помощь Украине — "самое важное послание Путину". Так, один из комментаторов заявил, что "украинский фронт рухнет, несмотря на все поставки оружия". По его словам, оттягивание переговоров с Россией может в конце концов привести к "безоговорочной капитуляции". Другой читатель призвал лидеров ЕС выступать за переговоры, а не "накачивать оружием Украину"."Когда же западные лидеры поймут, что Путин не хочет видеть военных НАТО у границ России", — подчеркнул другой читатель."Сколько миллиардов Украина получила от Германии? Ей ничего не помогло и не поможет. Хватит, нужно договариваться", — резюмировали комментаторы.Ранее президент России Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Москва готова к мирным переговорам по украинскому вопросу.

https://1prime.ru/20240320/kuleba-846505793.html

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россия, украина, владимир путин, олаф шольц, военная помощь украине