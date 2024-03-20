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"Послание" Шольца к Путину вызвало шок в Германии
"Послание" Шольца к Путину вызвало шок в Германии - 20.03.2024, ПРАЙМ
"Послание" Шольца к Путину вызвало шок в Германии
Связанное с Украиной "послание" канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину вызвало суровую критику читателей Die Welt. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:52+0300
2024-03-20T13:52+0300
2024-03-20T13:56+0300
спецоперация на украине
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владимир путин
олаф шольц
военная помощь украине
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Связанное с Украиной "послание" канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину вызвало суровую критику читателей Die Welt.Немецкий лидер ранее заявил, что на данный момент решительная военная помощь Украине — "самое важное послание Путину". Так, один из комментаторов заявил, что "украинский фронт рухнет, несмотря на все поставки оружия". По его словам, оттягивание переговоров с Россией может в конце концов привести к "безоговорочной капитуляции". Другой читатель призвал лидеров ЕС выступать за переговоры, а не "накачивать оружием Украину"."Когда же западные лидеры поймут, что Путин не хочет видеть военных НАТО у границ России", — подчеркнул другой читатель."Сколько миллиардов Украина получила от Германии? Ей ничего не помогло и не поможет. Хватит, нужно договариваться", — резюмировали комментаторы.Ранее президент России Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Москва готова к мирным переговорам по украинскому вопросу.
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россия, украина, владимир путин, олаф шольц, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Олаф Шольц, военная помощь Украине
"Послание" Шольца к Путину вызвало шок в Германии
Читатели Die Welt раскритиковали Шольца за "послание" к Путину
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ.
Связанное с Украиной "послание" канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину вызвало суровую критику читателей Die Welt
.
Немецкий лидер ранее заявил, что на данный момент решительная военная помощь Украине — "самое важное послание Путину".
Так, один из комментаторов заявил, что "украинский фронт рухнет, несмотря на все поставки оружия". По его словам, оттягивание переговоров с Россией может в конце концов привести к "безоговорочной капитуляции".
Другой читатель призвал лидеров ЕС выступать за переговоры, а не "накачивать оружием Украину".
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"Когда же западные лидеры поймут, что Путин не хочет видеть военных НАТО у границ России", — подчеркнул другой читатель.
"Сколько миллиардов Украина получила от Германии? Ей ничего не помогло и не поможет. Хватит, нужно договариваться", — резюмировали комментаторы.
Ранее президент России Владимир Путин сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что Москва готова к мирным переговорам по украинскому вопросу.