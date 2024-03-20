https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846516270.html
В Польше раскрыли правду о западных военных на Украине
В Польше раскрыли правду о западных военных на Украине - 20.03.2024, ПРАЙМ
В Польше раскрыли правду о западных военных на Украине
Западные военные присутствуют на Украине, рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интвервью немецкому информационному агентству DPA,... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T14:43+0300
2024-03-20T14:43+0300
2024-03-20T14:55+0300
спецоперация на украине
польша
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Западные военные присутствуют на Украине, рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интвервью немецкому информационному агентству DPA, назвав нахождение войск там "секретом Полишинеля"."Как сказал ваш канцлер (Олаф Шольц - ред.), на Украине уже находятся войска из крупных стран", - сказал Сикорский. "В польском языке есть термин - секрет Полишинеля, описывающий тайну, которую знают все", - отметил министр в ответ на вопрос, не было ли проблемой то, что Шольц упомянул присутствие западных военных на Украине.Кроме того, Сикорский подчеркнул, что Польша планирует отправлять на Украину сухопутные войска. По его словам, эта мера послужила бы "отличной пропагандистской пищей для русских", упоминая, что Украина и Польша на протяжении почти полувека были одним государством.
https://1prime.ru/20240320/peskov-846509912.html
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польша, украина, россия, военные, запад
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА, РОССИЯ, военные, ЗАПАД
В Польше раскрыли правду о западных военных на Украине
Министр иностранных дел Польши подтвердил наличие западных военных на Украине
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ.
Западные военные присутствуют на Украине, рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интвервью немецкому информационному агентству DPA
, назвав нахождение войск там "секретом Полишинеля".
"Как сказал ваш канцлер (Олаф Шольц - ред.), на Украине уже находятся войска из крупных стран", - сказал Сикорский. "В польском языке есть термин - секрет Полишинеля, описывающий тайну, которую знают все", - отметил министр в ответ на вопрос, не было ли проблемой то, что Шольц упомянул присутствие западных военных на Украине.
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Кроме того, Сикорский подчеркнул, что Польша планирует отправлять на Украину сухопутные войска. По его словам, эта мера послужила бы "отличной пропагандистской пищей для русских", упоминая, что Украина и Польша на протяжении почти полувека были одним государством.