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Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении" - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении"
Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении" - 20.03.2024, ПРАЙМ
Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении"
Из-за попыток Украины вступить в НАТО конфликт, в котором побеждает Россия, затягивается еще сильнее, сообщает издание American Thinker. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T15:51+0300
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спецоперация на украине
европа
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Из-за попыток Украины вступить в НАТО конфликт, в котором побеждает Россия, затягивается еще сильнее, сообщает издание American Thinker."Короче говоря, сценарий таков, что западный мир оказался во власти странного идефикса, возникшего по недоразумению, — и в результате нам грозит третья мировая", — отмечают авторы статьи.Так, журналисты отмечают, что членство Украины в НАТО сделает ей только хуже и непременно спровоцирует дальнейшую эскалацию в регионе, так как для России неприемлема сама идея вступления страны в альянс. По мнению журналистов American Thinker, решить проблему может помочь переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, который, вероятно, прекратит предоставлять Украине военную помощь, что станет большим шагом к мирным переговорам. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила Киеву первый в 2024 году транш микрофинансовой помощи. Как рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пакет включает в себя 4,5 млрд евро из 50 миллиардов Фонда для Украины.
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европа, украина, военная помощь украине, сша
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, УКРАИНА, военная помощь Украине, США
15:51 20.03.2024 (обновлено: 16:46 20.03.2024)
 
Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении"

АТ: попытки Украины вступить в НАТО лишь приближают поражение Киева в конфликте

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Из-за попыток Украины вступить в НАТО конфликт, в котором побеждает Россия, затягивается еще сильнее, сообщает издание American Thinker.
"Короче говоря, сценарий таков, что западный мир оказался во власти странного идефикса, возникшего по недоразумению, — и в результате нам грозит третья мировая", — отмечают авторы статьи.
Так, журналисты отмечают, что членство Украины в НАТО сделает ей только хуже и непременно спровоцирует дальнейшую эскалацию в регионе, так как для России неприемлема сама идея вступления страны в альянс.
Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
ЕК перевела первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро
14:31
По мнению журналистов American Thinker, решить проблему может помочь переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, который, вероятно, прекратит предоставлять Украине военную помощь, что станет большим шагом к мирным переговорам.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила Киеву первый в 2024 году транш микрофинансовой помощи. Как рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пакет включает в себя 4,5 млрд евро из 50 миллиардов Фонда для Украины.
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАУКРАИНАвоенная помощь УкраинеСША
 
 
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