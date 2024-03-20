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Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении"
Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении" - 20.03.2024, ПРАЙМ
Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении"
Из-за попыток Украины вступить в НАТО конфликт, в котором побеждает Россия, затягивается еще сильнее, сообщает издание American Thinker. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T15:51+0300
2024-03-20T15:51+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Из-за попыток Украины вступить в НАТО конфликт, в котором побеждает Россия, затягивается еще сильнее, сообщает издание American Thinker."Короче говоря, сценарий таков, что западный мир оказался во власти странного идефикса, возникшего по недоразумению, — и в результате нам грозит третья мировая", — отмечают авторы статьи.Так, журналисты отмечают, что членство Украины в НАТО сделает ей только хуже и непременно спровоцирует дальнейшую эскалацию в регионе, так как для России неприемлема сама идея вступления страны в альянс. По мнению журналистов American Thinker, решить проблему может помочь переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, который, вероятно, прекратит предоставлять Украине военную помощь, что станет большим шагом к мирным переговорам. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила Киеву первый в 2024 году транш микрофинансовой помощи. Как рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пакет включает в себя 4,5 млрд евро из 50 миллиардов Фонда для Украины.
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европа, украина, военная помощь украине, сша
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, УКРАИНА, военная помощь Украине, США
Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении"
АТ: попытки Украины вступить в НАТО лишь приближают поражение Киева в конфликте
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ.
Из-за попыток Украины вступить в НАТО конфликт, в котором побеждает Россия, затягивается еще сильнее, сообщает издание American Thinker
.
"Короче говоря, сценарий таков, что западный мир оказался во власти странного идефикса, возникшего по недоразумению, — и в результате нам грозит третья мировая", — отмечают авторы статьи.
Так, журналисты отмечают, что членство Украины в НАТО сделает ей только хуже и непременно спровоцирует дальнейшую эскалацию в регионе, так как для России неприемлема сама идея вступления страны в альянс.
ЕК перевела первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро
По мнению журналистов American Thinker, решить проблему может помочь переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, который, вероятно, прекратит предоставлять Украине военную помощь, что станет большим шагом к мирным переговорам.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила Киеву первый в 2024 году транш микрофинансовой помощи. Как рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пакет включает в себя 4,5 млрд евро из 50 миллиардов Фонда для Украины.