https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846518980.html

Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении"

Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении" - 20.03.2024, ПРАЙМ

Обострит проблему. Киеву рассказали о неприятном "недоразумении"

Из-за попыток Украины вступить в НАТО конфликт, в котором побеждает Россия, затягивается еще сильнее, сообщает издание American Thinker. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T15:51+0300

2024-03-20T15:51+0300

2024-03-20T16:46+0300

спецоперация на украине

европа

украина

военная помощь украине

сша

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Из-за попыток Украины вступить в НАТО конфликт, в котором побеждает Россия, затягивается еще сильнее, сообщает издание American Thinker."Короче говоря, сценарий таков, что западный мир оказался во власти странного идефикса, возникшего по недоразумению, — и в результате нам грозит третья мировая", — отмечают авторы статьи.Так, журналисты отмечают, что членство Украины в НАТО сделает ей только хуже и непременно спровоцирует дальнейшую эскалацию в регионе, так как для России неприемлема сама идея вступления страны в альянс. По мнению журналистов American Thinker, решить проблему может помочь переизбрание Дональда Трампа на пост президента США, который, вероятно, прекратит предоставлять Украине военную помощь, что станет большим шагом к мирным переговорам. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила Киеву первый в 2024 году транш микрофинансовой помощи. Как рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пакет включает в себя 4,5 млрд евро из 50 миллиардов Фонда для Украины.

https://1prime.ru/20240320/ukraine-846515536.html

европа

украина

сша

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европа, украина, военная помощь украине, сша