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Франция нарастила импорт СПГ из России до максимума с ноября 2022 года

Франция нарастила импорт СПГ из России до максимума с ноября 2022 года - 20.03.2024, ПРАЙМ

Франция нарастила импорт СПГ из России до максимума с ноября 2022 года

Франция в январе нарастила импорт сжиженного природного газа из России до максимума за 14 месяцев, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T07:01+0300

2024-03-20T07:01+0300

2024-03-20T07:01+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Франция в январе нарастила импорт сжиженного природного газа из России до максимума за 14 месяцев, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики. Так, Франция в январе приобрела российского СПГ на 293 миллиона евро против 244 миллионов месяцем ранее. Это стало крупнейшим объемом импорта с ноября 2022 года. В то же время Испания приобрела у России в начале этого года газа на 274 миллиона евро, что в 1,7 раза больше показателя за декабрь и является наибольшим показателем за 12 месяцев. Небольшие покупки также совершали Бельгия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония - совокупно на 118 миллионов евро. В результате за январь Евросоюз приобрел у России сжиженного природного газа на максимальные с мая прошлого года 684,3 миллиона евро.

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россия, франция, спг, газ