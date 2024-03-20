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Франция нарастила импорт СПГ из России до максимума с ноября 2022 года - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Франция нарастила импорт СПГ из России до максимума с ноября 2022 года
Франция нарастила импорт СПГ из России до максимума с ноября 2022 года - 20.03.2024, ПРАЙМ
Франция нарастила импорт СПГ из России до максимума с ноября 2022 года
Франция в январе нарастила импорт сжиженного природного газа из России до максимума за 14 месяцев, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T07:01+0300
2024-03-20T07:01+0300
энергетика
россия
франция
спг
газ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Франция в январе нарастила импорт сжиженного природного газа из России до максимума за 14 месяцев, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики. Так, Франция в январе приобрела российского СПГ на 293 миллиона евро против 244 миллионов месяцем ранее. Это стало крупнейшим объемом импорта с ноября 2022 года. В то же время Испания приобрела у России в начале этого года газа на 274 миллиона евро, что в 1,7 раза больше показателя за декабрь и является наибольшим показателем за 12 месяцев. Небольшие покупки также совершали Бельгия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония - совокупно на 118 миллионов евро. В результате за январь Евросоюз приобрел у России сжиженного природного газа на максимальные с мая прошлого года 684,3 миллиона евро.
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россия, франция, спг, газ
Энергетика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, СПГ, Газ
07:01 20.03.2024
 
Франция нарастила импорт СПГ из России до максимума с ноября 2022 года

Франция в январе нарастила импорт СПГ из России до максимума за 14 месяцев

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк" Арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" (ледового класса Arc7), разработанный для проекта "Ямал СПГ"
 Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Франция в январе нарастила импорт сжиженного природного газа из России до максимума за 14 месяцев, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики.
Так, Франция в январе приобрела российского СПГ на 293 миллиона евро против 244 миллионов месяцем ранее. Это стало крупнейшим объемом импорта с ноября 2022 года.
В то же время Испания приобрела у России в начале этого года газа на 274 миллиона евро, что в 1,7 раза больше показателя за декабрь и является наибольшим показателем за 12 месяцев.
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Небольшие покупки также совершали Бельгия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония - совокупно на 118 миллионов евро.
В результате за январь Евросоюз приобрел у России сжиженного природного газа на максимальные с мая прошлого года 684,3 миллиона евро.
 
ЭнергетикаРОССИЯФРАНЦИЯСПГГаз
 
 
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