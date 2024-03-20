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Конгресс и Белый дом согласовали бюджет США до конца 2024 фингода
Конгресс и Белый дом согласовали бюджет США до конца 2024 фингода - 20.03.2024, ПРАЙМ
Конгресс и Белый дом согласовали бюджет США до конца 2024 фингода
Конгресс и Белый дом США достигли договоренностей насчет средств на финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщается в... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T09:18+0300
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Конгресс и Белый дом США достигли договоренностей насчет средств на финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщается в письменном заявлении президента страны Джо Байдена."Мы достигли договоренностей с лидерами Конгресса относительно оставшихся законопроектов о финансировании на весь год. Палата представителей и Сенат сейчас завершают работу над пакетом законопроектов, чтобы их можно было быстро вынести на голосование, и я сразу же их подпишу", - заявил глава Белого дома.Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон также подчеркнул, что ведомства достигли договоренностей по ассигнованиям по линии министерства внутренней безопасности США, благодаря чему появится возможность завершить процесс ассигнований на 2024 фингод. Ранее 18 марта сообщалось, что затянувшийся спор между конгрессом и Белым домом касательно долгосрочных расходов грозит шатдауном американскому правительству. Как отмечало издание The Washington Post, риск шатдауна может спровоцировать эффект домино для политической и экономической сфер США.
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сша, конгресс, белый дом, бюджет сша
США, конгресс, Белый дом, бюджет США
Конгресс и Белый дом согласовали бюджет США до конца 2024 фингода
Белый дом и конгресс согласовали бюджет США до конца финансового года
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Конгресс и Белый дом США достигли договоренностей насчет средств на финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщается в письменном заявлении президента страны Джо Байдена.
"Мы достигли договоренностей с лидерами Конгресса относительно оставшихся законопроектов о финансировании на весь год. Палата представителей и Сенат сейчас завершают работу над пакетом законопроектов, чтобы их можно было быстро вынести на голосование, и я сразу же их подпишу", - заявил глава Белого дома.
"Опять не договорились". Правительству США обещают скорый шатдаун
Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон также подчеркнул, что ведомства достигли договоренностей по ассигнованиям по линии министерства внутренней безопасности США, благодаря чему появится возможность завершить процесс ассигнований на 2024 фингод.
Ранее 18 марта сообщалось, что затянувшийся спор между конгрессом и Белым домом касательно долгосрочных расходов грозит шатдауном американскому правительству. Как отмечало издание The Washington Post
, риск шатдауна может спровоцировать эффект домино для политической и экономической сфер США.