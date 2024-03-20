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Конгресс и Белый дом согласовали бюджет США до конца 2024 фингода - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Конгресс и Белый дом согласовали бюджет США до конца 2024 фингода
Конгресс и Белый дом согласовали бюджет США до конца 2024 фингода - 20.03.2024, ПРАЙМ
Конгресс и Белый дом согласовали бюджет США до конца 2024 фингода
Конгресс и Белый дом США достигли договоренностей насчет средств на финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщается в... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T09:18+0300
2024-03-20T09:18+0300
сша
конгресс
белый дом
бюджет сша
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Конгресс и Белый дом США достигли договоренностей насчет средств на финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщается в письменном заявлении президента страны Джо Байдена."Мы достигли договоренностей с лидерами Конгресса относительно оставшихся законопроектов о финансировании на весь год. Палата представителей и Сенат сейчас завершают работу над пакетом законопроектов, чтобы их можно было быстро вынести на голосование, и я сразу же их подпишу", - заявил глава Белого дома.Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон также подчеркнул, что ведомства достигли договоренностей по ассигнованиям по линии министерства внутренней безопасности США, благодаря чему появится возможность завершить процесс ассигнований на 2024 фингод. Ранее 18 марта сообщалось, что затянувшийся спор между конгрессом и Белым домом касательно долгосрочных расходов грозит шатдауном американскому правительству. Как отмечало издание The Washington Post, риск шатдауна может спровоцировать эффект домино для политической и экономической сфер США.
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сша, конгресс, белый дом, бюджет сша
США, конгресс, Белый дом, бюджет США
09:18 20.03.2024
 
Конгресс и Белый дом согласовали бюджет США до конца 2024 фингода

Белый дом и конгресс согласовали бюджет США до конца финансового года

© fotolia.com / baiyi126 Капитолий конгресс
Капитолий конгресс - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© fotolia.com / baiyi126
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Конгресс и Белый дом США достигли договоренностей насчет средств на финансирование федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщается в письменном заявлении президента страны Джо Байдена.
"Мы достигли договоренностей с лидерами Конгресса относительно оставшихся законопроектов о финансировании на весь год. Палата представителей и Сенат сейчас завершают работу над пакетом законопроектов, чтобы их можно было быстро вынести на голосование, и я сразу же их подпишу", - заявил глава Белого дома.
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
"Опять не договорились". Правительству США обещают скорый шатдаун
18 марта, 12:48
Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон также подчеркнул, что ведомства достигли договоренностей по ассигнованиям по линии министерства внутренней безопасности США, благодаря чему появится возможность завершить процесс ассигнований на 2024 фингод.
Ранее 18 марта сообщалось, что затянувшийся спор между конгрессом и Белым домом касательно долгосрочных расходов грозит шатдауном американскому правительству. Как отмечало издание The Washington Post, риск шатдауна может спровоцировать эффект домино для политической и экономической сфер США.
 
СШАконгрессБелый домбюджет США
 
 
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