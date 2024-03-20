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Суд в Москве приостановил спор НЛМК с ФАС по "делу металлургов"

Суд в Москве приостановил спор НЛМК с ФАС по "делу металлургов" - 20.03.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве приостановил спор НЛМК с ФАС по "делу металлургов"

Арбитражный суд Москвы в среду приостановил производство по заявлению Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), оспаривающего решение и предписание... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T12:48+0300

2024-03-20T12:48+0300

2024-03-20T12:48+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в среду приостановил производство по заявлению Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), оспаривающего решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая установила, что с 2021 года комбинат поддерживал монопольно высокие цены на прокат на внутреннем рынке, следует из информации в картотеке суда.Причины приостановки рассмотрения дела пока не сообщаются. НЛМК просит признать незаконными решение и предписание ФАС от 24 февраля 2022 года. На основании оспариваемого решения антимонопольное ведомство в сентябре 2022 года назначило предприятию оборотный штраф. Точный размер штрафа в материалах суда и ФАС не указывался. По неофициальной информации, он сопоставим по размеру со штрафом, назначенным тогда же "Северстали" - более 8,7 миллиарда рублей.Постановление о привлечении к административной ответственности НЛМК оспаривает отдельно в арбитражном суде Липецкой области. Там дело в январе было приостановлено до рассмотрения московского спора.ФАС в феврале 2022 года определила, что НЛМК, "Северсталь" и Магнитогорский металлургический комбинат с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. ФАС предписала компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката. В сентябре на основании своих февральских решений ФАС назначила нарушителям оборотные штрафы.Все три металлургических гиганта оспорили акты ФАС в суде - сначала решения и предписания, а затем и постановления о привлечении к административной ответственности. Ранее в суде представители сторон неоднократно заявляли о ведущихся переговорах о мирном урегулировании всех споров. Однако в январе арбитражный суд Москвы рассмотрел и отклонил первое такое заявление - от "Северстали", - признав законными все акты ФАС в отношении этой компании. Решение обжаловано.В октябре глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что ведомство допускает завершение разбирательства по "делу металлургов" о завышении цен на горячекатаный прокат до конца того года, вместе с тем оснований для снижения штрафа до минимального нет - финансовые показатели компаний оцениваются позитивно. По состоянию на декабрь обсуждение условий мировых соглашений продолжалось.

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