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"Тинькофф" исполнил предупреждение ФАС за ролик с некорректным сравнением - 20.03.2024, ПРАЙМ
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"Тинькофф" исполнил предупреждение ФАС за ролик с некорректным сравнением
"Тинькофф" исполнил предупреждение ФАС за ролик с некорректным сравнением - 20.03.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф" исполнил предупреждение ФАС за ролик с некорректным сравнением
"Тинькофф банк" после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России прекратил распространение на YouTube видеоролика о брокерских услугах,... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:55+0300
2024-03-20T10:55+0300
фас рф
тинькофф
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России прекратил распространение на YouTube видеоролика о брокерских услугах, который содержал некорректное сравнение, сообщает банк. "Тинькофф банк" представил в ФАС России отчет об исполнении предупреждения. Банк удалил видеоролик со своего канала на YouTube и разместил на своем официальном сайте пресс-релиз с указанием объективных критериев сравнения", - говорится в сообщении. Ранее в службу поступило обращение Банка России о признаках нарушения антимонопольного законодательства в видеоролике "Тинькофф банка", который транслировался на YouTube. Так, в материалах использовался сравнительный оборот "А лучшее в нашем времени - это "Тинькофф Инвестиции" без указания объективных критериев сравнения. ФАС в начале февраля выдала "Тинькофф банку" предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, обязав банк указать в видео все необходимые данные, подтверждающие информацию в ролике, либо удалить спорные материалы и сообщить об этом на своем сайте. По мнению ФАС, такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.
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фас рф, тинькофф
ФАС РФ, Тинькофф
10:55 20.03.2024
 
"Тинькофф" исполнил предупреждение ФАС за ролик с некорректным сравнением

"Тинькофф банк" исполнил предупреждение ФАС за ролик с некорректным сравнением на YouTube

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБанк "Тинькофф"
Банк Тинькофф - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России прекратил распространение на YouTube видеоролика о брокерских услугах, который содержал некорректное сравнение, сообщает банк.
"Тинькофф банк" представил в ФАС России отчет об исполнении предупреждения. Банк удалил видеоролик со своего канала на YouTube и разместил на своем официальном сайте пресс-релиз с указанием объективных критериев сравнения", - говорится в сообщении.
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13 марта, 19:40
Ранее в службу поступило обращение Банка России о признаках нарушения антимонопольного законодательства в видеоролике "Тинькофф банка", который транслировался на YouTube. Так, в материалах использовался сравнительный оборот "А лучшее в нашем времени - это "Тинькофф Инвестиции" без указания объективных критериев сравнения. ФАС в начале февраля выдала "Тинькофф банку" предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, обязав банк указать в видео все необходимые данные, подтверждающие информацию в ролике, либо удалить спорные материалы и сообщить об этом на своем сайте.
По мнению ФАС, такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.
 
ФАС РФТинькофф
 
 
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