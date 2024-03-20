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"Тинькофф" исполнил предупреждение ФАС за ролик с некорректным сравнением

"Тинькофф" исполнил предупреждение ФАС за ролик с некорректным сравнением - 20.03.2024, ПРАЙМ

"Тинькофф" исполнил предупреждение ФАС за ролик с некорректным сравнением

"Тинькофф банк" после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России прекратил распространение на YouTube видеоролика о брокерских услугах,... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T10:55+0300

2024-03-20T10:55+0300

2024-03-20T10:55+0300

фас рф

тинькофф

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. "Тинькофф банк" после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России прекратил распространение на YouTube видеоролика о брокерских услугах, который содержал некорректное сравнение, сообщает банк. "Тинькофф банк" представил в ФАС России отчет об исполнении предупреждения. Банк удалил видеоролик со своего канала на YouTube и разместил на своем официальном сайте пресс-релиз с указанием объективных критериев сравнения", - говорится в сообщении. Ранее в службу поступило обращение Банка России о признаках нарушения антимонопольного законодательства в видеоролике "Тинькофф банка", который транслировался на YouTube. Так, в материалах использовался сравнительный оборот "А лучшее в нашем времени - это "Тинькофф Инвестиции" без указания объективных критериев сравнения. ФАС в начале февраля выдала "Тинькофф банку" предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, обязав банк указать в видео все необходимые данные, подтверждающие информацию в ролике, либо удалить спорные материалы и сообщить об этом на своем сайте. По мнению ФАС, такие действия могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, тинькофф