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В Турции запретят продажу "маркетинговых" видов топлива - 20.03.2024, ПРАЙМ
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В Турции запретят продажу "маркетинговых" видов топлива
В Турции запретят продажу "маркетинговых" видов топлива - 20.03.2024, ПРАЙМ
В Турции запретят продажу "маркетинговых" видов топлива
Продажу различных "подвидов" топлива запретят в Турции с 30 апреля с целью унификации цен на него, передает телеканал Ahaber. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:14+0300
2024-03-20T11:14+0300
турция
топливо
азс
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СТАМБУЛ, 20 мар – ПРАЙМ. Продажу различных "подвидов" топлива запретят в Турции с 30 апреля с целью унификации цен на него, передает телеканал Ahaber. Турецкий регулятор EPDK (Совет по регулированию энергетического рынка) опубликовал проект решения на своем сайте. "Один и тот же вид топлива не может продаваться на АЗС по разной цене", - говорится в проекте. По данным телеканала, речь о том, что Совет намерен запретить с 30 апреля продажу топлива с такими дополнительными маркетинговыми описаниями как "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro". Данные виды топлива продаются дороже обычного и рекламируются как способствующие улучшенной работе двигателя или экономии. Теперь на АЗС будет продаваться исключительно бензин АИ-92, -95, дизель и газ (АИ-98 практически отсутствует на турецких заправках). Регулятор подчеркивает, что все продаваемые в Турции виды топлива безопасны и какие-либо отличия между "обычным" топливом и более дорогими модификациями отсутствуют. По состоянию на среду бензин АИ-95 и дизель стоят почти одинаково - около 42 лир (120 рублей).
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турция, топливо, азс
ТУРЦИЯ, топливо, АЗС
11:14 20.03.2024
 
В Турции запретят продажу "маркетинговых" видов топлива

Ahaber: в Турции с 30 апреля запретят продажу "маркетинговых" видов топлива

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СТАМБУЛ, 20 мар – ПРАЙМ. Продажу различных "подвидов" топлива запретят в Турции с 30 апреля с целью унификации цен на него, передает телеканал Ahaber.
Турецкий регулятор EPDK (Совет по регулированию энергетического рынка) опубликовал проект решения на своем сайте. "Один и тот же вид топлива не может продаваться на АЗС по разной цене", - говорится в проекте.
По данным телеканала, речь о том, что Совет намерен запретить с 30 апреля продажу топлива с такими дополнительными маркетинговыми описаниями как "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro". Данные виды топлива продаются дороже обычного и рекламируются как способствующие улучшенной работе двигателя или экономии.
Теперь на АЗС будет продаваться исключительно бензин АИ-92, -95, дизель и газ (АИ-98 практически отсутствует на турецких заправках). Регулятор подчеркивает, что все продаваемые в Турции виды топлива безопасны и какие-либо отличия между "обычным" топливом и более дорогими модификациями отсутствуют.
По состоянию на среду бензин АИ-95 и дизель стоят почти одинаково - около 42 лир (120 рублей).
 
ТУРЦИЯтопливоАЗС
 
 
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