https://1prime.ru/20240320/toplivo-846504508.html

В Турции запретят продажу "маркетинговых" видов топлива

В Турции запретят продажу "маркетинговых" видов топлива - 20.03.2024, ПРАЙМ

В Турции запретят продажу "маркетинговых" видов топлива

Продажу различных "подвидов" топлива запретят в Турции с 30 апреля с целью унификации цен на него, передает телеканал Ahaber. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T11:14+0300

2024-03-20T11:14+0300

2024-03-20T11:14+0300

турция

топливо

азс

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg

СТАМБУЛ, 20 мар – ПРАЙМ. Продажу различных "подвидов" топлива запретят в Турции с 30 апреля с целью унификации цен на него, передает телеканал Ahaber. Турецкий регулятор EPDK (Совет по регулированию энергетического рынка) опубликовал проект решения на своем сайте. "Один и тот же вид топлива не может продаваться на АЗС по разной цене", - говорится в проекте. По данным телеканала, речь о том, что Совет намерен запретить с 30 апреля продажу топлива с такими дополнительными маркетинговыми описаниями как "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro". Данные виды топлива продаются дороже обычного и рекламируются как способствующие улучшенной работе двигателя или экономии. Теперь на АЗС будет продаваться исключительно бензин АИ-92, -95, дизель и газ (АИ-98 практически отсутствует на турецких заправках). Регулятор подчеркивает, что все продаваемые в Турции виды топлива безопасны и какие-либо отличия между "обычным" топливом и более дорогими модификациями отсутствуют. По состоянию на среду бензин АИ-95 и дизель стоят почти одинаково - около 42 лир (120 рублей).

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, топливо, азс