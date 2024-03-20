https://1prime.ru/20240320/turkey-846510468.html

Песков прокомментировал соблюдение Турцией санкций против России

Песков прокомментировал соблюдение Турцией санкций против России - 20.03.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал соблюдение Турцией санкций против России

Москва продолжает развивать отношения с Анкарой и не намерена комментировать сообщения о соглашении между США и Турцией относительно схемы санкций против... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T13:20+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Москва продолжает развивать отношения с Анкарой и не намерена комментировать сообщения о соглашении между США и Турцией относительно схемы санкций против России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нам нечего комментировать, это отношения Турции и Америки. Нам здесь нечего сказать, мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными", - сказал Песков.Ранее турецкое издание Hürriyet со ссылкой на источники обнародовало информацию о соглашении Анкары и Вашингтона, согласно которому США, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых им в обходе антироссийских санкций, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать необходимую информацию.Ранее посол в Турции Алексей Ерхов сообщал, что проблема с платежными переводами из России во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об этой проблеме, считает ситуацию некатастрофичной, и соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал источник в администрации президента Турции. Источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что Соединенные Штаты, исходя из политики санкций, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, при этом доходит до угрожающего тона.

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