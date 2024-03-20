https://1prime.ru/20240320/ukraina-846498862.html

"Худшие в мире". За что готовят санкции против Киева

"Худшие в мире". За что готовят санкции против Киева - 20.03.2024, ПРАЙМ

"Худшие в мире". За что готовят санкции против Киева

Верховная рада Украины работает над законопроектом о запрете канонической Украинской православной церкви, однако на Западе эту инициативу резко критикуют и... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T09:10+0300

2024-03-20T09:10+0300

2024-03-20T09:14+0300

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Верховная рада Украины работает над законопроектом о запрете канонической Украинской православной церкви, однако на Западе эту инициативу резко критикуют и собираются наказать ее авторов, пишет РИА Новости.Законопроект расширяет полномочия репрессивных органов и дает полномочия властям ликвидировать религиозную организацию, если будет установлена ее связь с "государством-агрессором", под которым в Киеве подразумевается Россия.Для этого служба Госэтнополитики должна провести соответствующую религиоведческую экспертизу.При этом уже сейчас СБУ фактически применяет репрессивные нормы, проводя обыски и изымая технику у журналистов и адвокатов, в том числе с нарушением закона. Доходит до арестов деятелей УПЦ за якобы связь с российскими спецслужбами.Запад критикует Украину за дискриминацию граждан по религиозному признаку и призывает пересмотреть репрессивный законопроект. В конце прошлого года этому вопросу уделили время в Совбезе ООН и комиссии США по международной религиозной свободе.Американский правозащитник Роберт Амстердам, который с недавних пор отстаивает интересы УПЦ, после обысков направил обращение в Верховную раду. Юрист предупредил, что если гонения на верующих продолжатся, а законопроект пройдет в парламенте, его команда приложит все силы, чтобы причастные к этому понесли наказание. Парламентарии, со своей стороны, решили подать жалобу на правозащитника в СБУ, чтобы она проинформировала своих американских коллег.

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украина, упц, сша