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"Худшие в мире". За что готовят санкции против Киева - 20.03.2024, ПРАЙМ
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"Худшие в мире". За что готовят санкции против Киева
"Худшие в мире". За что готовят санкции против Киева - 20.03.2024, ПРАЙМ
"Худшие в мире". За что готовят санкции против Киева
Верховная рада Украины работает над законопроектом о запрете канонической Украинской православной церкви, однако на Западе эту инициативу резко критикуют и... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T09:10+0300
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украина
упц
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Верховная рада Украины работает над законопроектом о запрете канонической Украинской православной церкви, однако на Западе эту инициативу резко критикуют и собираются наказать ее авторов, пишет РИА Новости.Законопроект расширяет полномочия репрессивных органов и дает полномочия властям ликвидировать религиозную организацию, если будет установлена ее связь с "государством-агрессором", под которым в Киеве подразумевается Россия.Для этого служба Госэтнополитики должна провести соответствующую религиоведческую экспертизу.При этом уже сейчас СБУ фактически применяет репрессивные нормы, проводя обыски и изымая технику у журналистов и адвокатов, в том числе с нарушением закона. Доходит до арестов деятелей УПЦ за якобы связь с российскими спецслужбами.Запад критикует Украину за дискриминацию граждан по религиозному признаку и призывает пересмотреть репрессивный законопроект. В конце прошлого года этому вопросу уделили время в Совбезе ООН и комиссии США по международной религиозной свободе.Американский правозащитник Роберт Амстердам, который с недавних пор отстаивает интересы УПЦ, после обысков направил обращение в Верховную раду. Юрист предупредил, что если гонения на верующих продолжатся, а законопроект пройдет в парламенте, его команда приложит все силы, чтобы причастные к этому понесли наказание. Парламентарии, со своей стороны, решили подать жалобу на правозащитника в СБУ, чтобы она проинформировала своих американских коллег.
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украина
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украина, упц, сша
УКРАИНА, УПЦ, США
09:10 20.03.2024 (обновлено: 09:14 20.03.2024)
 
"Худшие в мире". За что готовят санкции против Киева

РИА Новости: в США предупредили Украину о новых персональных санкциях

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Верховная рада Украины работает над законопроектом о запрете канонической Украинской православной церкви, однако на Западе эту инициативу резко критикуют и собираются наказать ее авторов, пишет РИА Новости.
Законопроект расширяет полномочия репрессивных органов и дает полномочия властям ликвидировать религиозную организацию, если будет установлена ее связь с "государством-агрессором", под которым в Киеве подразумевается Россия.
Для этого служба Госэтнополитики должна провести соответствующую религиоведческую экспертизу.
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При этом уже сейчас СБУ фактически применяет репрессивные нормы, проводя обыски и изымая технику у журналистов и адвокатов, в том числе с нарушением закона. Доходит до арестов деятелей УПЦ за якобы связь с российскими спецслужбами.
Запад критикует Украину за дискриминацию граждан по религиозному признаку и призывает пересмотреть репрессивный законопроект. В конце прошлого года этому вопросу уделили время в Совбезе ООН и комиссии США по международной религиозной свободе.
Американский правозащитник Роберт Амстердам, который с недавних пор отстаивает интересы УПЦ, после обысков направил обращение в Верховную раду. Юрист предупредил, что если гонения на верующих продолжатся, а законопроект пройдет в парламенте, его команда приложит все силы, чтобы причастные к этому понесли наказание. Парламентарии, со своей стороны, решили подать жалобу на правозащитника в СБУ, чтобы она проинформировала своих американских коллег.
 
УКРАИНАУПЦСША
 
 
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