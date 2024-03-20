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В США рассказали, когда Украина сможет сама производить снаряды - 20.03.2024, ПРАЙМ
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В США рассказали, когда Украина сможет сама производить снаряды
В США рассказали, когда Украина сможет сама производить снаряды - 20.03.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, когда Украина сможет сама производить снаряды
До второй половины 2024 года Украина не запустит собственное производство дефицитных на фронте снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает американское издание... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T10:23+0300
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украина
вооружение
военная помощь украине
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. До второй половины 2024 года Украина не запустит собственное производство дефицитных на фронте снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на источники."Оборонные компании на Украине стараются удовлетворить самые насущные потребности вооруженных сил, производя собственные 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами Украины. Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но... производство начнется не раньше "второй половины этого [2024] года", - пишут авторы статьи, ссылаясь на чиновника из госконцерна "Укроборонпром".Украинские чиновники, комментируя указанные сроки производства дефицитных боеприпасов, объяснили такое положение дел отсутствием достаточного финансирования от правительства, нехваткой пороха и еще множеством препятствий. Как отметили в статье, государственного бюджета Украины не хватает на удовлетворение всех нужд ВСУ, однако вскоре, по словам одного из чиновников, дойдет до того, что они будут производить столько снарядов, на сколько хватит пороха.Артиллерию калибра 155 миллиметров используют военные стран НАТО, члены которого поставляют это оружие Украине. Отмечается, что с помощью предоставляемых со стороны США Киеву дальнобойных гаубиц M777 калибра 155 миллиметров ВСУ атакуют города ДНР и ЛНР.
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украина, вооружение, военная помощь украине, сша
УКРАИНА, вооружение, военная помощь Украине, США
10:23 20.03.2024 (обновлено: 10:39 20.03.2024)
 
В США рассказали, когда Украина сможет сама производить снаряды

WP: Украина не начнет производство снарядов калибра 155 мм до второй половины 2024 года

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. До второй половины 2024 года Украина не запустит собственное производство дефицитных на фронте снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на источники.
"Оборонные компании на Украине стараются удовлетворить самые насущные потребности вооруженных сил, производя собственные 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами Украины. Этих снарядов на фронте катастрофически не хватает, но... производство начнется не раньше "второй половины этого [2024] года", - пишут авторы статьи, ссылаясь на чиновника из госконцерна "Укроборонпром".
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Украинские чиновники, комментируя указанные сроки производства дефицитных боеприпасов, объяснили такое положение дел отсутствием достаточного финансирования от правительства, нехваткой пороха и еще множеством препятствий. Как отметили в статье, государственного бюджета Украины не хватает на удовлетворение всех нужд ВСУ, однако вскоре, по словам одного из чиновников, дойдет до того, что они будут производить столько снарядов, на сколько хватит пороха.
Артиллерию калибра 155 миллиметров используют военные стран НАТО, члены которого поставляют это оружие Украине. Отмечается, что с помощью предоставляемых со стороны США Киеву дальнобойных гаубиц M777 калибра 155 миллиметров ВСУ атакуют города ДНР и ЛНР.
 
УКРАИНАвооружениевоенная помощь УкраинеСША
 
 
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