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Боррель рассказал о сложностях для ЕС, если США прекратят поддержку Киева
Боррель рассказал о сложностях для ЕС, если США прекратят поддержку Киева - 20.03.2024, ПРАЙМ
Боррель рассказал о сложностях для ЕС, если США прекратят поддержку Киева
Евросоюзу будет сложно выделить обещанные Киеву 50 миллиардов евро, если США прекратят поддерживать Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью | 20.03.2024, ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 20 мар – ПРАЙМ. Евросоюзу будет сложно выделить обещанные Киеву 50 миллиардов евро, если США прекратят поддерживать Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью французскому изданию Sud-Ouest. "Если это станет реальностью, ситуация будет крайне сложной. Трудно себе представить, что мы выложим 50 миллиардов (евро). Это, конечно, будет возможно, если на то будет политическая воля, но ЕС придется быть гораздо более изобретательным", - сообщил политик. По его словам, во время пандемии коронавируса было принято решение о выпуске совместных долговых обязательств, "чтобы выиграть время". "Но сейчас ЕС далек от консенсуса по этому вопросу", - отметил он. Ранее в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. По его словам, "в 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС". Он отметил также, что "распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года". Всего в год планируется направлять Украине из доходов от российских активов порядка 2,5-3 миллиардов евро. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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украина, европа, сша, жозеп боррель
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Жозеп Боррель
Боррель рассказал о сложностях для ЕС, если США прекратят поддержку Киева
Боррель: ЕС будет сложно выделить Киеву 50 миллиардов евро без поддержки США
ПАРИЖ, 20 мар – ПРАЙМ.
Евросоюзу будет сложно выделить обещанные Киеву 50 миллиардов евро, если США прекратят поддерживать Украину, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью французскому изданию Sud-Ouest
.
"Если это станет реальностью, ситуация будет крайне сложной. Трудно себе представить, что мы выложим 50 миллиардов (евро). Это, конечно, будет возможно, если на то будет политическая воля, но ЕС придется быть гораздо более изобретательным", - сообщил политик.
По его словам, во время пандемии коронавируса было принято решение о выпуске совместных долговых обязательств, "чтобы выиграть время".
"Но сейчас ЕС далек от консенсуса по этому вопросу", - отметил он.
В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам
Ранее в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.
По его словам, "в 2024 году 90% доходов пойдут на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС". Он отметил также, что "распределение средств будет пересматриваться ежегодно, первый пересмотр запланирован на 1 января 2025 года". Всего в год планируется направлять Украине из доходов от российских активов порядка 2,5-3 миллиардов евро.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.