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Украина подсчитала убытки от блокады на границе с Польшей

Украина подсчитала убытки от блокады на границе с Польшей - 20.03.2024, ПРАЙМ

Украина подсчитала убытки от блокады на границе с Польшей

Верховная Рада Украины подсчитала убытки бюджета в марте от блокады на границе Польшей, сообщил в среду депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T19:15+0300

2024-03-20T19:15+0300

2024-03-20T19:17+0300

экономика

украина

польша

бюджет

убытки

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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Верховная Рада Украины подсчитала убытки бюджета в марте от блокады на границе Польшей, сообщил в среду депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. "В марте мы недополучим 6,5 миллиардов гривен поступлений в бюджет за счет таможни. Еще большие убытки у бизнеса. Если сократился грузопоток через границу, это наносит ущерб бизнесу в виде задержек в поступлении тех или иных материалов для приготовления продукции, в реализации изготовленной продукции", — сказал Гетманцев в эфире всеукраинского телемарафона. Накануне депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что в феврале бюджет Украины из-за блокады на границе с Польшей недополучил 7,7 миллиарда гривен (почти 198 миллионов долларов). Аграрии в Польше протестуют по всей стране с 9 февраля, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Европейская комиссия 15 сентября 2023 год не продлила ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

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украина, польша, бюджет, убытки