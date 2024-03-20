https://1prime.ru/20240320/utechki-846496834.html

В Совфеде высказались о возможности компенсаций от "Госуслуг" за утечки

В Совфеде высказались о возможности компенсаций от "Госуслуг" за утечки - 20.03.2024, ПРАЙМ

В Совфеде высказались о возможности компенсаций от "Госуслуг" за утечки

Граждане России могут начать получать компенсации от портала госуслуги (оператором является Минцифры) в случае утечек своих персональных данных после принятия... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T07:32+0300

2024-03-20T07:32+0300

2024-03-20T07:32+0300

утечки данных

совет федерации

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Граждане России могут начать получать компенсации от портала госуслуги (оператором является Минцифры) в случае утечек своих персональных данных после принятия закона о киберстраховании, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. "К примеру, в случае утечки личной информации граждан с портала "Госуслуги" выплачивать компенсации будет Минцифры РФ из собственных средств, поскольку является оператором персональных данных", - сказал сенатор. Шейкин отметил, что по итогам обсуждений в Совете федерации на соответствующую тему федеральным органам исполнительной власти были направлены рекомендации проработать механизмы для оценки защищенности организаций от "реальных угроз в части их применимости к разрабатываемому законодательству по оборотным штрафам". Кроме того, организациям было рекомендовано разработать меры "для страхования ответственности организаций в пользу третьих лиц в случае утечки персональных данных". "Важно, чтобы операторы, работающие с персональными данными, имели финансовое обеспечение для выплаты компенсаций в случае утечек данных и ущерба, причиненного гражданам. Данный вопрос активно обсуждаем с коллегами на площадке Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации. В случае с государственными организациями компенсации в пользу граждан также возможны — их могут выплачивать либо из бюджета, либо из финансовых средств непосредственного виновника утечки", - подчеркнул парламентарий. Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что в России может появиться механизм возмещения вреда, возникшего в результате утечки персональных (личных) данных, соответствующий законопроект был разработан им и другими сенаторами, он скоро будет отправлен в кабмин на отзыв. Он отметил, что "утекшие" данные используются преступниками для мошенничества и краж, и предлагается, чтобы операторы таких данных при их обработке имели финансовое обеспечение для возмещения морального и имущественного вреда. Госдума 23 января на пленарном заседании приняла в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее секретарь генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.

https://1prime.ru/20240214/843069990.html

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утечки данных, совет федерации