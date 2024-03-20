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В Кремле заявили о невозможности оспорить чистоту выборов
В Кремле заявили о невозможности оспорить чистоту выборов - 20.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле заявили о невозможности оспорить чистоту выборов
Невозможно оспорить чистоту выборов президента России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:07+0300
2024-03-20T13:07+0300
2024-03-20T13:07+0300
выборы президента россии
кремль
дмитрий песков
голосование
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Невозможно оспорить чистоту выборов президента России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.Песков в ходе беседы с журналистами подчеркнул, что то, что выборы абсолютно чистые, оспорить невозможно."Это лишний раз, наверное, подчеркивает и беспрецедентность, и значимость, и уникальность той победы, которую одержал с такими параметрами президент Путин", - сказал пресс-секретарь президента России.
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кремль, дмитрий песков, голосование, владимир путин
Выборы президента России, Кремль, Дмитрий Песков, голосование, Владимир Путин
В Кремле заявили о невозможности оспорить чистоту выборов
Песков заявил, что чистоту выборов президента в России оспорить невозможно
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Невозможно оспорить чистоту выборов президента России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.
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Песков в ходе беседы с журналистами подчеркнул, что то, что выборы абсолютно чистые, оспорить невозможно.
"Это лишний раз, наверное, подчеркивает и беспрецедентность, и значимость, и уникальность той победы, которую одержал с такими параметрами президент Путин", - сказал пресс-секретарь президента России.