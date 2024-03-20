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Концерн Rheinmetall предложил ЕС установить собственный "Железный купол"

Концерн Rheinmetall предложил ЕС установить собственный "Железный купол" - 20.03.2024, ПРАЙМ

Концерн Rheinmetall предложил ЕС установить собственный "Железный купол"

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предлагает европейским лидерам рассмотреть установку систем ПВО ближнего радиуса действия,... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T09:31+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предлагает европейским лидерам рассмотреть установку систем ПВО ближнего радиуса действия, подобных "Железному куполу" Израиля, в свете увеличения расходов стран Евросоюза на оборону и возможной угрозы со стороны России, сообщает издание Financial Times."Я также считаю, что это хорошая идея иметь европейское решение, подобное "Железному куполу" и не только", - заявил Паппергер в интервью газете.Однако другой глава европейского оборонного ведомства отметил, что у Европы уже есть все необходимые возможности для создания полноценной системы ПВО, остается лишь принять решение об их использовании, говорится в публикации.Инициатива "Европейский небесный щит" была выдвинута Германией в 2022 году и объединила ряд стран, включая членов НАТО.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте между альянсом и Россией. По словам президента России Владимира Путина, полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны, но вряд ли в ней кто-то заинтересован.Российский лидер также отмечал, что российская сторона не намерена нападать на страны альянса, потому что это абсолютно бессмысленно, кроме того, западные лидеры регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

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