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"На подходе". В США заподозрили Россию в разработке нового танка

"На подходе". В США заподозрили Россию в разработке нового танка - 20.03.2024, ПРАЙМ

"На подходе". В США заподозрили Россию в разработке нового танка

Россия усовершенствует танк Т-80, сообщает американское издание Military Watch Magazine. | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T10:12+0300

2024-03-20T10:12+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия усовершенствует танк Т-80, сообщает американское издание Military Watch Magazine.По данным издания, танк данной модели могут вновь запустить в производство, но уже в качестве машины нового поколения. Кроме того, он может стать наиболее боеспособной модеолью среди всех других российских образцов.Ранее в 2023 году СМИ сообщали, что российский танковый завод "Омсктрансмаш" объявил о возобновлении производства основного боевого танка Т-80. Т-80 был самым дорогим и боеспособным танком в Советской Армии и стал основой бронетанкового парка в 1980-х годах. В начале холодной войны Омсктрансмаш выпускал танки Т-54/55, а затем перешел к производству Т-80.В издании отмечают, что с конца 1980-х годов Омсктрансмаш реализует программу по превращению Т-80 в танк нового поколения, схожий с Т-14. Танк рекламировался иностранным заказчикам для инвестиций, но из-за эмбарго России на некоторые страны внешнее финансирование не было получено.Новый вариант Т-80, возможно, будет переименован в "Т-100" для поддержания российской традиции наименования танков. Новый Т-80 будет иметь значительные улучшения по сравнению с предыдущими моделями и может стать самым мощным российским танком после Т-14. В отличие от Т-90, который стал преемником Т-72 и какое-то время даже выпускался параллельно с ним, новый Т-80 будет выпущен после около 30-летнего перерыва.Полный текст читайте на ИноСМИ

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россия, танки, сша