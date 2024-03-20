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Аналитики ожидают сильной отчетности Х5 Group

Аналитики ожидают сильной отчетности Х5 Group - 20.03.2024, ПРАЙМ

Аналитики ожидают сильной отчетности Х5 Group

Разрыв между крупнейшими участниками розничного рынка – Х5 Group и "Магнит" продолжает увеличиваться. Аналитики ожидают сильную финансовую отчётность Х5 и... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T17:47+0300

2024-03-20T17:47+0300

2024-03-20T17:47+0300

статьи

x5 retail group

отчетность

магнит

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Разрыв между крупнейшими участниками розничного рынка – Х5 Group и "Магнит" продолжает увеличиваться. Аналитики ожидают сильную финансовую отчётность Х5 и укрепление лидерства на фоне замедления темпов роста ближайшего конкурента, дата раскрытия финансовых результатов которого пока так и не озвучена.По словам старшего аналитика "БКС Мир инвестиций" Марии Сухановой, "Магнит" отставал от своего ближайшего конкурента на протяжении 9 месяцев 2023 года и по росту выручки (7% и 19% год к году соответственно) и по ее размеру.По данным INFOLine, в 2023 году Х5 росла быстрее рынка, показав увеличение продаж на 20,6%, доля ритейлера на рынке увеличилась на 1.4 п.п. до 14,6%. Одновременно с этим доля "Магнита" увеличилась всего на 0,1 п.п. до 10,6%. Тогда как оборот рынка продовольственного ритейла вырос на 8,2% до 22,8 триллиона рублей, а ТОП-10 ритейлеров – на 13,1% до 9,2 триллиона руб.По словам генерального директора "INFOlinе Аналитика" Михаила Бурмистрова, выдающиеся темпы роста, которые продемонстрировала Х5 в 2023 году, стали следствием целого комплекса факторов: эффективного развития ключевых форматов, трансформации cvp "Пятёрочки", развития портфеля собственных торговых марок и формирования собственной логистики у "Чижика", а также существенной активизации развития онлайн-продаж, которые сами стали драйвером увеличения выручки и серьезным источником для притока новых омниканальных покупателей."К тому же в 2023 году компания смогла закрыть две очень крупные сделки M&A по приобретению ГК "Тамерлан" (сеть "Покупочка") и ГК "Виктория". Затем провела еще две значимые сделки по получению прав аренды на торговые объекты сети "Гроздь" и сети "Амба" на Дальнем Востоке. В сочетании с рекордными темпами органического роста, сделки M&A в том числе дали дополнительный импульс для ускорения развития в некоторых ключевых регионах", - отметил он.По данным INFOline, Х5 продолжает наращивать долю рынка в сегменте онлайн-продаж, оказавшись по итогам 2023 года снова в тройке лидеров, а в 4 квартале 2023 года удалось даже опередить "Вкусвилл", который занимает вторую строчку рейтинга.Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" полагают, что на величину чистой прибыли X5 за прошлый год могут повлиять и курсовые разницы, а прогнозное значение зафиксируется в диапазоне 73 – 75 миллиардов рублей. Выручка ритейлера может составить 3,14 триллиона рублей.Одновременно с этим они ожидают замедление темпов роста выручки "Магнита" до 9,2% - она может составить 2,57 триллиона рублей, а размер чистой прибыли зафиксируется на уровне 64 миллиарда рублей.Высокая выручка, как ожидается, позитивно скажется на изменении показателя EBITDA у обоих ритейлеров. "Мы ожидаем, что в 4 квартале рентабельность по EBITDA у Х5 составила 6.0%, а за год - 6.8%. По нашим оценкам, рентабельность по EBITDA "Магнита" составила 6.2% в 4 квартале и 6.6% по году", - прогнозирует руководитель отдела аналитики потребительского и ТМТ секторов "Ренессанс Капитал" Кирилл Панарин.В пресс-службе X5 отмечают, что несмотря на внешние вызовы прошлого года компании удавалось поддерживать рентабельность в том числе благодаря проектам по повышению эффективности. Ключевые инициативы в этой области включали автоматизацию в магазинах и в логистике, а также внедрение дневной и ночной бесконтактной сборки заказов.С главным же вызовом прошлого года – нехваткой операционного персонала – компания удавалось справляться благодаря росту лояльности и вовлеченности персонала и внешних кандидатов. За год прирост общей численности персонала в Х5 составил 20 тысяч человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

статьи, x5 retail group, отчетность, магнит