https://1prime.ru/20240320/zakharova-846512047.html
Захарова раскритиковала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов
Захарова раскритиковала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов - 20.03.2024, ПРАЙМ
Захарова раскритиковала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов
Вероятные планы компании SpaceX по созданию сети спутников-шпионов для американской разведки представляют риски для безопасности космических операций. Такое... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T13:58+0300
2024-03-20T13:58+0300
2024-03-20T13:58+0300
сша
спутники
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/46/842904691_0:12:3037:1720_1920x0_80_0_0_e69e8e5781146469db8d05152466075b.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вероятные планы компании SpaceX по созданию сети спутников-шпионов для американской разведки представляют риски для безопасности космических операций. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы понимаем, что таким образом натовские страны проводят обкатку новых механизмов провоцирования внутренних потрясений, смены правительств... Если говорить международно-правовым языком, то создаются серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности", - отметила дипломат.Захарова также напомнила, что подобные действия влекут за собой негативные последствия для социально-экономических процессов, которые особенно зависят от космических технологий.Ранее издание Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что компания SpaceX разрабатывает сеть из сотен "спутников-шпионов" по засекреченному контракту с разведывательным агентством Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20240314/starship--846279981.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/46/842904691_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_22f0befca8a542107580303013cad65e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, спутники, новости
Захарова раскритиковала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов
Захарова: планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов для разведки США создают риски
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вероятные планы компании SpaceX по созданию сети спутников-шпионов для американской разведки представляют риски для безопасности космических операций. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы понимаем, что таким образом натовские страны проводят обкатку новых механизмов провоцирования внутренних потрясений, смены правительств... Если говорить международно-правовым языком, то создаются серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности", - отметила дипломат.
Захарова также напомнила, что подобные действия влекут за собой негативные последствия для социально-экономических процессов, которые особенно зависят от космических технологий.
В США компании SpaceX разрешили третий испытательный полет Starship
Ранее издание Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что компания SpaceX разрабатывает сеть из сотен "спутников-шпионов" по засекреченному контракту с разведывательным агентством Соединенных Штатов.