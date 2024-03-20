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Захарова раскритиковала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов

Захарова раскритиковала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов - 20.03.2024, ПРАЙМ

Захарова раскритиковала планы SpaceX запустить сеть спутников-шпионов

Вероятные планы компании SpaceX по созданию сети спутников-шпионов для американской разведки представляют риски для безопасности космических операций. Такое... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T13:58+0300

2024-03-20T13:58+0300

2024-03-20T13:58+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Вероятные планы компании SpaceX по созданию сети спутников-шпионов для американской разведки представляют риски для безопасности космических операций. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы понимаем, что таким образом натовские страны проводят обкатку новых механизмов провоцирования внутренних потрясений, смены правительств... Если говорить международно-правовым языком, то создаются серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности", - отметила дипломат.Захарова также напомнила, что подобные действия влекут за собой негативные последствия для социально-экономических процессов, которые особенно зависят от космических технологий.Ранее издание Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что компания SpaceX разрабатывает сеть из сотен "спутников-шпионов" по засекреченному контракту с разведывательным агентством Соединенных Штатов.

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сша, спутники, новости