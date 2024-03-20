https://1prime.ru/20240320/zamorozhennye-aktivy-846520771.html

В ЕС назвали возможный срок начала выплат Украине из доходов от активов РФ

В ЕС назвали возможный срок начала выплат Украине из доходов от активов РФ - 20.03.2024, ПРАЙМ

В ЕС назвали возможный срок начала выплат Украине из доходов от активов РФ

Еврокомиссия предложила начать выплачивать Украине средства из полученного от замороженных российских активов дохода уже в июле текущего года, рассказал... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T16:34+0300

2024-03-20T16:34+0300

2024-03-20T16:34+0300

спецоперация на украине

россия

украина

замороженные российские активы

военная помощь украине

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила начать выплачивать Украине средства из полученного от замороженных российских активов дохода уже в июле текущего года, рассказал журналистам источник в ЕС."Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле", - сказал европейский представитель, предпочтивший остаться анонимным. Кроме того, он отметил, что выплаты предложили производить два раза в год.Также представитель рассказал, что в 2024 году на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС пойдет порядка 90% доходов. По его словам, ежегодно будет происходить пересмотр средств, первый из которых, вероятно, случится 1 января 2025 года.Отмечается, что в совокупности Украина будет получать от активов России около 2,5 - 3 миллиардов евро в год.

https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846518980.html

украина

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россия, украина, замороженные российские активы, военная помощь украине