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В ЕС назвали возможный срок начала выплат Украине из доходов от активов РФ - 20.03.2024, ПРАЙМ
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В ЕС назвали возможный срок начала выплат Украине из доходов от активов РФ
В ЕС назвали возможный срок начала выплат Украине из доходов от активов РФ - 20.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС назвали возможный срок начала выплат Украине из доходов от активов РФ
Еврокомиссия предложила начать выплачивать Украине средства из полученного от замороженных российских активов дохода уже в июле текущего года, рассказал... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T16:34+0300
2024-03-20T16:34+0300
спецоперация на украине
россия
украина
замороженные российские активы
военная помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила начать выплачивать Украине средства из полученного от замороженных российских активов дохода уже в июле текущего года, рассказал журналистам источник в ЕС."Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле", - сказал европейский представитель, предпочтивший остаться анонимным. Кроме того, он отметил, что выплаты предложили производить два раза в год.Также представитель рассказал, что в 2024 году на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС пойдет порядка 90% доходов. По его словам, ежегодно будет происходить пересмотр средств, первый из которых, вероятно, случится 1 января 2025 года.Отмечается, что в совокупности Украина будет получать от активов России около 2,5 - 3 миллиардов евро в год.
https://1prime.ru/20240320/spetsoperatsiya-na-ukraine-846518980.html
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россия, украина, замороженные российские активы, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, замороженные российские активы, военная помощь Украине
16:34 20.03.2024
 
В ЕС назвали возможный срок начала выплат Украине из доходов от активов РФ

ЕК предлагает начать выплаты Украине из доходов от активов России уже в июле

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Европарламента в Брюсселе
Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила начать выплачивать Украине средства из полученного от замороженных российских активов дохода уже в июле текущего года, рассказал журналистам источник в ЕС.
"Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле", - сказал европейский представитель, предпочтивший остаться анонимным. Кроме того, он отметил, что выплаты предложили производить два раза в год.
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Также представитель рассказал, что в 2024 году на поставки военного оборудования через фонд помощи Украине и бюджет ЕС пойдет порядка 90% доходов. По его словам, ежегодно будет происходить пересмотр средств, первый из которых, вероятно, случится 1 января 2025 года.
Отмечается, что в совокупности Украина будет получать от активов России около 2,5 - 3 миллиардов евро в год.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАзамороженные российские активывоенная помощь Украине
 
 
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