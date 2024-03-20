https://1prime.ru/20240320/zapad-846529748.html

СМИ посоветовали Западу смягчить риторику в адрес России

СМИ посоветовали Западу смягчить риторику в адрес России - 20.03.2024, ПРАЙМ

СМИ посоветовали Западу смягчить риторику в адрес России

Западным странам нужно смягчить российскую риторику, так как в случае эскалации США не станут им помогать, говорится в статье эксперта Эльдара Мамедова в... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T21:40+0300

2024-03-20T21:40+0300

2024-03-20T21:40+0300

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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Западным странам нужно смягчить российскую риторику, так как в случае эскалации США не станут им помогать, говорится в статье эксперта Эльдара Мамедова в издании Responsible Statecraft. "О чем должны задуматься европейские политики, так это о том, как их риторика будет воспринята их союзниками в Вашингтоне в то время, как наблюдаются первые признаки отступления США от их вездесущей, гиперактивной, глобальной роли", — считает Мамедов. Он добавил, что это особенно касается прибалтийских стран, поскольку их безопасность почти полностью зависит от готовности Вашингтона прийти на помощь в случае нападения. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что риторика Запада в отношении России поражает своей противоречивостью, сложно понять — то ли это инфантильность, то ли глупость, то ли наглость.

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сша, запад, монетарная политика, россия