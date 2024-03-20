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Раскрыта динамика поставок российского зерна в ЕС - 20.03.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта динамика поставок российского зерна в ЕС
Раскрыта динамика поставок российского зерна в ЕС - 20.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика поставок российского зерна в ЕС
Россия в январе сократила экспорт зерна в Евросоюз почти вдвое по сравнению с декабрем, при этом по-прежнему остается в тройке основных поставщиков объединению, | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T05:25+0300
2024-03-20T05:25+0300
экономика
зерно
россия
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Россия в январе сократила экспорт зерна в Евросоюз почти вдвое по сравнению с декабрем, при этом по-прежнему остается в тройке основных поставщиков объединению, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики. Главным поставщиком зерна в ЕС в начале года была Украина – ее поставки выросли на 35%, до 2,6 миллиона тонн. Второй была Канада, сократившая поставки на 25% - до 271 тысячи тонн. Тройку лидеров замкнула Россия, поставившая примерно вдвое меньше декабрьского объема – 108 тысяч тонн. В пятерку основных поставщиков входят также Молдавия (93 тысячи тонн) и Великобритания (77 тысяч тонн). В целом ЕС в январе нарастил закупки зерна на 12% - до 3,4 миллиона тонн. Фермерские протесты проходят сейчас в ЕС, первые начались еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
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зерно, россия
Экономика, зерно, РОССИЯ
05:25 20.03.2024
 
Раскрыта динамика поставок российского зерна в ЕС

Россия почти вдвое сократила поставки зерна в Евросоюз, но все еще входит в первую тройку

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Россия в январе сократила экспорт зерна в Евросоюз почти вдвое по сравнению с декабрем, при этом по-прежнему остается в тройке основных поставщиков объединению, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистики.
Главным поставщиком зерна в ЕС в начале года была Украина – ее поставки выросли на 35%, до 2,6 миллиона тонн. Второй была Канада, сократившая поставки на 25% - до 271 тысячи тонн. Тройку лидеров замкнула Россия, поставившая примерно вдвое меньше декабрьского объема – 108 тысяч тонн.
В пятерку основных поставщиков входят также Молдавия (93 тысячи тонн) и Великобритания (77 тысяч тонн). В целом ЕС в январе нарастил закупки зерна на 12% - до 3,4 миллиона тонн.
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Фермерские протесты проходят сейчас в ЕС, первые начались еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
 
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