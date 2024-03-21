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Россия и Зимбабве обсуждают коммерческие поставки зерна
Россия и Зимбабве обсуждают коммерческие поставки зерна - 21.03.2024, ПРАЙМ
Россия и Зимбабве обсуждают коммерческие поставки зерна
Объединенная зерновая компания, "Деметра Трейдинг" и минсельхоз Зимбабве обсуждают возможность коммерческих поставок зерна в африканскую страну, заявил в... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T06:54+0300
2024-03-21T06:54+0300
2024-03-21T06:54+0300
экономика
зерно
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МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Объединенная зерновая компания, "Деметра Трейдинг" и минсельхоз Зимбабве обсуждают возможность коммерческих поставок зерна в африканскую страну, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хараре Николай Красильников. "В прошлом году при содействии посольства и Минсельхоза России были установлены контакты между российскими компаниями - Объединенная зерновая компания, "Деметра Трейдинг" - были налажены контакты с минсельхозом Зимбабве, с национальной организацией мукомолов и зерновым союзом. Они обсуждают возможность организации коммерческих поставок", - сказал Красильников. Он отметил, что продовольственная помощь чрезвычайно актуальна для Зимбабве с учетом засухи и дефицита сельхозпродуктов.
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зерно, россия, зимбабве
Экономика, зерно, РОССИЯ, ЗИМБАБВЕ
Россия и Зимбабве обсуждают коммерческие поставки зерна
ОЗК и минсельхоз Зимбабве обсуждают коммерческие поставки зерна
МОСКВА, 21 мар – ПРАЙМ. Объединенная зерновая компания, "Деметра Трейдинг" и минсельхоз Зимбабве обсуждают возможность коммерческих поставок зерна в африканскую страну, заявил в интервью РИА Новости посол России в Хараре Николай Красильников.
"В прошлом году при содействии посольства и Минсельхоза России были установлены контакты между российскими компаниями - Объединенная зерновая компания, "Деметра Трейдинг" - были налажены контакты с минсельхозом Зимбабве, с национальной организацией мукомолов и зерновым союзом. Они обсуждают возможность организации коммерческих поставок", - сказал Красильников.
Он отметил, что продовольственная помощь чрезвычайно актуальна для Зимбабве с учетом засухи и дефицита сельхозпродуктов.
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