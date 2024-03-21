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В Центробанке подсчитали международные резервы России на 15 марта
В Центробанке подсчитали международные резервы России на 15 марта - 21.03.2024, ПРАЙМ
В Центробанке подсчитали международные резервы России на 15 марта
Международные резервы России с 8 по 15 марта увеличились на 3,1 миллиарда долларов, или на 0,5%, и составили 594,3 миллиарда долларов, следует из материалов... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T16:08+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Международные резервы России с 8 по 15 марта увеличились на 3,1 миллиарда долларов, или на 0,5%, и составили 594,3 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 15 марта 2024 года составили 594,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3,1 миллиарда долларов США, или на 0,5%, преимущественно под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год российские международные резервы увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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россия
В Центробанке подсчитали международные резервы России на 15 марта
ЦБ: международные резервы России на 15 марта составили 594,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Международные резервы России с 8 по 15 марта увеличились на 3,1 миллиарда долларов, или на 0,5%, и составили 594,3 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 15 марта 2024 года составили 594,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3,1 миллиарда долларов США, или на 0,5%, преимущественно под воздействием положительной переоценки", - говорится в сообщении.
ЦБ обезопасил финсервисы при удаленном подтверждении личности
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год российские международные резервы увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.