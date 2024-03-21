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Литва не объяснила приостановку пропуска грузовиков из Калининграда
Литва не объяснила приостановку пропуска грузовиков из Калининграда - 21.03.2024, ПРАЙМ
Литва не объяснила приостановку пропуска грузовиков из Калининграда
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ не получала от Литвы официальную информацию по вопросу временного прекращения пропуска грузовиков из Калининградской... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T18:12+0300
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ не получала от Литвы официальную информацию по вопросу временного прекращения пропуска грузовиков из Калининградской области, сообщила РИА Новости пресс-служба ФТС РФ. "Официальной информации по данному вопросу с литовской стороны не поступало. Таможенники на МАПП Чернышевское работают в штатном режиме. Суточная пропускная способность этого погранперехода позволяет оформлять на выезд не менее 150 большегрузов", — отмечает ФТС, комментируя ситуацию с очередью из грузовиков перед этим пунктом пропуска. Литва ранее в четверг прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. В связи с этим перед МАПП "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находились на нейтральной полосе, отмечала ФТС. Калининградские власти объяснили ситуацию масштабным сбоем информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а утром в четверг пропустила только четыре фуры. О возобновлении приема грузовиков из Калининграда позднее сообщила пресс-служба калининградской таможни, отметив, что за полтора часа оформление прошли шесть фур.
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литва, россия, таможня, российско-литовская граница
Политика, ЛИТВА, РОССИЯ, таможня, российско-литовская граница
Литва не объяснила приостановку пропуска грузовиков из Калининграда
Таможня РФ: Россия не получала уведомления от Литвы о приостановке пропуска транспорта
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ не получала от Литвы официальную информацию по вопросу временного прекращения пропуска грузовиков из Калининградской области, сообщила РИА Новости пресс-служба ФТС РФ.
"Официальной информации по данному вопросу с литовской стороны не поступало. Таможенники на МАПП Чернышевское работают в штатном режиме. Суточная пропускная способность этого погранперехода позволяет оформлять на выезд не менее 150 большегрузов", — отмечает ФТС, комментируя ситуацию с очередью из грузовиков перед этим пунктом пропуска.
Литва ранее в четверг прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. В связи с этим перед МАПП "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов. Еще 25 грузовиков, оформленных калининградскими таможенниками, находились на нейтральной полосе, отмечала ФТС.
Литовская таможня возобновила прием грузовиков из Калининграда
Калининградские власти объяснили ситуацию масштабным сбоем информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а утром в четверг пропустила только четыре фуры. О возобновлении приема грузовиков из Калининграда позднее сообщила пресс-служба калининградской таможни, отметив, что за полтора часа оформление прошли шесть фур.