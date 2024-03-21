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Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России
Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России - 21.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России
Бельгия поддержала использование доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Александр де Кроо. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T12:24+0300
2024-03-21T12:24+0300
2024-03-21T12:24+0300
вооружения
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военная помощь украине
бельгия
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замороженные российские активы
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Бельгия поддержала использование доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.20 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева. Лидеры ЕС обсудят идею на саммите 21-22 марта."Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл", - сказал де Кроо в интервью агентству Reuters.При этом ранее главы европейских МИД не смогли достичь окончательного решения по замороженным активам России.
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Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России
Премьер Бельгии поддержал использование российских активов для покупки оружия Украине