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Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России
Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России - 21.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России
Бельгия поддержала использование доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Александр де Кроо. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T12:24+0300
2024-03-21T12:24+0300
вооружения
украина
россия
оружие
военная помощь украине
бельгия
ес
замороженные российские активы
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Бельгия поддержала использование доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.20 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева. Лидеры ЕС обсудят идею на саммите 21-22 марта."Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл", - сказал де Кроо в интервью агентству Reuters.При этом ранее главы европейских МИД не смогли достичь окончательного решения по замороженным активам России.
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украина, россия, оружие, военная помощь украине, бельгия, ес, замороженные российские активы
Вооружения, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие, военная помощь Украине, БЕЛЬГИЯ, ЕС, замороженные российские активы
12:24 21.03.2024
 
Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России

Премьер Бельгии поддержал использование российских активов для покупки оружия Украине

© Фото : NATOФлаг НАТО в Брюсселе, Бельгия
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Бельгия поддержала использование доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.
20 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева. Лидеры ЕС обсудят идею на саммите 21-22 марта.
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"Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл", - сказал де Кроо в интервью агентству Reuters.
При этом ранее главы европейских МИД не смогли достичь окончательного решения по замороженным активам России.
 
ВооруженияУКРАИНАРОССИЯоружиевоенная помощь УкраинеБЕЛЬГИЯЕСзамороженные российские активы
 
 
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