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Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России

Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России - 21.03.2024, ПРАЙМ

Премьер Бельгии сделал шокирующее заявление о России

Бельгия поддержала использование доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Александр де Кроо. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T12:24+0300

2024-03-21T12:24+0300

2024-03-21T12:24+0300

вооружения

украина

россия

оружие

военная помощь украине

бельгия

ес

замороженные российские активы

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Бельгия поддержала использование доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.20 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева. Лидеры ЕС обсудят идею на саммите 21-22 марта."Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл", - сказал де Кроо в интервью агентству Reuters.При этом ранее главы европейских МИД не смогли достичь окончательного решения по замороженным активам России.

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украина

бельгия

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украина, россия, оружие, военная помощь украине, бельгия, ес, замороженные российские активы