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В Кремле обещали задействовать судебные механизмы из-за российских активов
В Кремле обещали задействовать судебные механизмы из-за российских активов - 21.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле обещали задействовать судебные механизмы из-за российских активов
Россия не даст Евросоюзу использовать российские активы для помощи Украине, задействует все судебные механизмы и другие методы для ответа, заявил... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T13:46+0300
2024-03-21T13:46+0300
2024-03-21T13:46+0300
экономика
дмитрий песков
кремль
россия
замороженные российские активы
запад
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия не даст Евросоюзу использовать российские активы для помощи Украине, задействует все судебные механизмы и другие методы для ответа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.20 марта глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева. Лидеры ЕС обсудят идею на саммите 21-22 марта.Пескову во время общения с журналистами задали вопрос, намерена ли Москва как-то предотвратить использование своих средств Европой."Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас, по мере появления (механизмов - ред.) в будущем, будем задействовать на тот момент. И, конечно же, на основе взаимности, мы будем не зеркально, но в том объеме, на сколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответных действий", - ответил он.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров.
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дмитрий песков, кремль, россия, замороженные российские активы, запад
Экономика, Дмитрий Песков, Кремль, РОССИЯ, замороженные российские активы, ЗАПАД
В Кремле обещали задействовать судебные механизмы из-за российских активов
Песков о планах ЕС использовать активы РФ для помощи Киеву: задействуем судебные механизмы
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Россия не даст Евросоюзу использовать российские активы для помощи Украине, задействует все судебные механизмы и другие методы для ответа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
20 марта глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева. Лидеры ЕС обсудят идею на саммите 21-22 марта.
Пескову во время общения с журналистами задали вопрос, намерена ли Москва как-то предотвратить использование своих средств Европой.
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"Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас, по мере появления (механизмов - ред.) в будущем, будем задействовать на тот момент. И, конечно же, на основе взаимности, мы будем не зеркально, но в том объеме, на сколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответных действий", - ответил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать. "Не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать", отмечал Лавров.