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Шольц заявил, что доходы от активов РФ "никому не принадлежат"
Шольц заявил, что доходы от активов РФ "никому не принадлежат" - 21.03.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил, что доходы от активов РФ "никому не принадлежат"
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за использование "никому не принадлежащих" доходов от активов РФ на приобретение оружия для Киева, об этом политик заявил в | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:14+0300
2024-03-21T15:14+0300
2024-03-21T15:14+0300
экономика
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 21 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за использование "никому не принадлежащих" доходов от активов РФ на приобретение оружия для Киева, об этом политик заявил в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе "Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат и поэтому могут быть использованы Европейским Союзом", — сказал он. По словам Шольца, данные средства должны быть направлены на приобретение оружия и боеприпасов для Украины. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель внес на рассмотрение Евросоюза предложение об использовании доходов от заблокированных активов РФ на военную помощь Украине. Ранее ЕС планировал направлять непредвиденные доходы от активов РФ на восстановление Украины, однако в настоящее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку". С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.
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россия, европа, олаф шольц, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Олаф Шольц, замороженные российские активы
Шольц заявил, что доходы от активов РФ "никому не принадлежат"
Шольц выступил за покупку оружия Киеву на "никому не принадлежащие" доходы от активов РФ
БЕРЛИН, 21 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за использование "никому не принадлежащих" доходов от активов РФ на приобретение оружия для Киева, об этом политик заявил в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе
"Речь идет о вырученных средствах, которые могут быть использованы, поскольку никому не принадлежат и поэтому могут быть использованы Европейским Союзом", — сказал он.
По словам Шольца, данные средства должны быть направлены на приобретение оружия и боеприпасов для Украины.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель внес на рассмотрение Евросоюза предложение об использовании доходов от заблокированных активов РФ на военную помощь Украине.
Денег на мобилизацию нет, заявили на Украине
Ранее ЕС планировал направлять непредвиденные доходы от активов РФ на восстановление Украины, однако в настоящее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.