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В G7 думают об использовании замороженных у них активов России, пишут СМИ

В G7 думают об использовании замороженных у них активов России, пишут СМИ - 21.03.2024, ПРАЙМ

В G7 думают об использовании замороженных у них активов России, пишут СМИ

Страны G7 рассматривают возможность использования в пользу Украины замороженных у них российских активов, выраженных в денежных средствах и бондах, пишет газета | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T15:54+0300

2024-03-21T15:54+0300

2024-03-21T15:54+0300

g7

замороженные российские активы

новости

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Страны G7 рассматривают возможность использования в пользу Украины замороженных у них российских активов, выраженных в денежных средствах и бондах, пишет газета Guardian со ссылкой на источник. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия задействует все судебные механизмы и будет выбирать другие методы для ответных действий относительно Евросоюза (ЕС), чтобы не дать им использовать замороженные российские активы для помощи Украине. "Один источник заявил, что некоторые члены G7 уже пошли дальше ЕС и рассматривают возможность использования капитала российских активов, которые включают золото, наличные и облигации, замороженные в этих странах", - пишет газета, несмотря на то, что в Банке России ранее заявили, что все золото из золотовалютных резервов России находится на территории РФ. Как отмечает газета, главную обеспокоенность лидеров "семерки" вызывает перспектива того, что международные суды распорядятся вернуть все деньги в Россию, "что нанесет ущерб репутации Европы как безопасной гавани для инвесторов". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

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g7, замороженные российские активы, новости