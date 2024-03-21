Еще отыграется. Рынку предрекли позитивный сигнал - 21.03.2024, ПРАЙМ
Еще отыграется. Рынку предрекли позитивный сигнал
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 2,2%. Фьючерсы на основные... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T09:29+0300
2024-03-21T09:29+0300
2024-03-21T09:29+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 2,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром прибавляют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 86,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развивающихся экономиках на фоне высоких ставок. Также инвесторы обратят внимание на статистику по продажам жилья и индексу опережающих индикаторов в Штатах.По итогам среды индекс Мосбиржи прибавил 0,1%, закончив сессию в районе 3 267 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию покупок в российских акциях за счет позитивных настроений на внешних площадках и роста рынка энергоносителей. При этом индекс Мосбиржи попытается преодолеть отметку 3 270 пунктов, которая до недавнего времени выступала ближайшей поддержкой для рынка. Отыгрыш данного уровня будет позитивным сигналом к сохранению актуальности тенденции к росту. Если же рынок закрепится под этой отметкой, вырастут риски углубления коррекции.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и юань прибавляют порядка 0,2%, торгуясь в районе 92,4 и 12,82 рубля, евро растет на 0,8%, поднявшись до 101,1 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери и перейти к росту. Позитивная динамика в ценах на нефть и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ведут подготовку к налоговым выплатам следующей недели, будут поддерживать рубль и способствовать его укреплению. В результате, мы ожидаем. Что пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить в район 92 рублей. При этом коридор 90 – 95 рублей, на наш взгляд, продолжит оставаться актуальным для американской валюты на горизонте ближайших недель.
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 2,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста днем ранее, сегодня утром прибавляют до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,6%, торгуясь в районе 86,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развивающихся экономиках на фоне высоких ставок. Также инвесторы обратят внимание на статистику по продажам жилья и индексу опережающих индикаторов в Штатах.
По итогам среды индекс Мосбиржи прибавил 0,1%, закончив сессию в районе 3 267 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию покупок в российских акциях за счет позитивных настроений на внешних площадках и роста рынка энергоносителей. При этом индекс Мосбиржи попытается преодолеть отметку 3 270 пунктов, которая до недавнего времени выступала ближайшей поддержкой для рынка. Отыгрыш данного уровня будет позитивным сигналом к сохранению актуальности тенденции к росту. Если же рынок закрепится под этой отметкой, вырастут риски углубления коррекции.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар и юань прибавляют порядка 0,2%, торгуясь в районе 92,4 и 12,82 рубля, евро растет на 0,8%, поднявшись до 101,1 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери и перейти к росту. Позитивная динамика в ценах на нефть и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ведут подготовку к налоговым выплатам следующей недели, будут поддерживать рубль и способствовать его укреплению. В результате, мы ожидаем. Что пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить в район 92 рублей. При этом коридор 90 – 95 рублей, на наш взгляд, продолжит оставаться актуальным для американской валюты на горизонте ближайших недель.
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