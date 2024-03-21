Эмоциональные распродажи окончены: рынок пришел в себя
Эмоциональные распродажи окончены: рынок пришел в себя - 21.03.2024, ПРАЙМ
Эмоциональные распродажи окончены: рынок пришел в себя
Индекс Мосбиржи вчера прибавил полпроцента, на вечерке было выше 3280 п. И это уже не так далеко от возврата к 3300 п. Позавчера был панический сброс акций на... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T09:31+0300
2024-03-21T09:31+0300
2024-03-21T09:31+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера прибавил полпроцента, на вечерке было выше 3280 п. И это уже не так далеко от возврата к 3300 п. Позавчера был панический сброс акций на фоне послаблений госконтроля над акциями стратегических предприятий в ПИФах, участники рынка попросту испугались навеса бумаг от нерезидентов, но явно переоценили эти риски. По нашим оценкам, эмоциональные распродажи окончены, стабилизация рынка способна завершиться новыми максимумами.Сильнее рынка вчера вновь были акции ИТ-сектора. В Ростелекоме (+6%) обновили максимумы с осени 2021 г. на фоне ожиданий дивидендов за 2023 г. и грядущего IPO дочки корпорации; ориентир на 97 руб. близок, а далее лишь круглые 100 руб. В Яндексе (+4%) переписаны максимумы с начала февраля 2022 г., и котировка была почти 4000 руб. на фоне завершения процесса разделения бизнеса; фундаментальный таргет остается на 4400 руб. Очень волатильные торги в бумагах ТКС Холдинга — в понедельник акции вернулись на биржу после месячного простоя из-за редомициляции корпорации — в моменте был пролив на -6%, потом взлет на +15% со дна, а вчера вновь -5% из-за допэмиссии для покупки Росбанка; таргет на год у 5400 руб., но пока вероятен локальный боковик 3000–3300 руб.Рубль укрепился на полпроцента, и сегодня утром доллар снизился до 92. В ФРС США намекнули на грядущее снижение ставки, и это обвалило глобальный доллар, что в общем поддерживает иные мировые валюты. А заседание российского ЦБ будет завтра, ставка 16% сохранится, и поблажки в ДКП можно ждать не ранее II полугодия, а это фактор в пользу рубля. По совокупности мировых и внутрироссийских валютных трендов вновь не исключаем снижение курса доллар поближе к области 90.
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера прибавил полпроцента, на вечерке было выше 3280 п. И это уже не так далеко от возврата к 3300 п. Позавчера был панический сброс акций на фоне послаблений госконтроля над акциями стратегических предприятий в ПИФах, участники рынка попросту испугались навеса бумаг от нерезидентов, но явно переоценили эти риски. По нашим оценкам, эмоциональные распродажи окончены, стабилизация рынка способна завершиться новыми максимумами.
Сильнее рынка вчера вновь были акции ИТ-сектора. В Ростелекоме (+6%) обновили максимумы с осени 2021 г. на фоне ожиданий дивидендов за 2023 г. и грядущего IPO дочки корпорации; ориентир на 97 руб. близок, а далее лишь круглые 100 руб. В Яндексе (+4%) переписаны максимумы с начала февраля 2022 г., и котировка была почти 4000 руб. на фоне завершения процесса разделения бизнеса; фундаментальный таргет остается на 4400 руб. Очень волатильные торги в бумагах ТКС Холдинга — в понедельник акции вернулись на биржу после месячного простоя из-за редомициляции корпорации — в моменте был пролив на -6%, потом взлет на +15% со дна, а вчера вновь -5% из-за допэмиссии для покупки Росбанка; таргет на год у 5400 руб., но пока вероятен локальный боковик 3000–3300 руб.
Рубль укрепился на полпроцента, и сегодня утром доллар снизился до 92. В ФРС США намекнули на грядущее снижение ставки, и это обвалило глобальный доллар, что в общем поддерживает иные мировые валюты. А заседание российского ЦБ будет завтра, ставка 16% сохранится, и поблажки в ДКП можно ждать не ранее II полугодия, а это фактор в пользу рубля. По совокупности мировых и внутрироссийских валютных трендов вновь не исключаем снижение курса доллар поближе к области 90.
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