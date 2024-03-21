https://1prime.ru/20240321/apple-846557642.html
Минюст США обвинил Apple в пренебрежении интересами пользователей
Минюст США обвинил Apple в пренебрежении интересами пользователей - 21.03.2024, ПРАЙМ
Минюст США обвинил Apple в пренебрежении интересами пользователей
Глава минюста США Меррик Гарланд сообщил об антимонопольном иске ведомства к компании Apple за пренебрежение интересами пользователей и ухудшение восприятия... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T18:57+0300
2024-03-21T18:57+0300
2024-03-21T18:58+0300
сша
минюст сша
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ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Глава минюста США Меррик Гарланд сообщил об антимонопольном иске ведомства к компании Apple за пренебрежение интересами пользователей и ухудшение восприятия конкурентов. "Apple осознанно и целенаправленно снижает качество, приватность и защищенность своих пользователей", — сказал Гарланд на пресс-конференции. Претензии ведомства вызвали не только подходы компании к ограничению возможности скачивать приложения из сторонних источников, что для Apple является источником дополнительного дохода в виде тридцатипроцентного взноса производителей ПО, заявил Гарланд. По его словам, Apple ухудшает передачу медиафайлов и сообщений между устройствами компании и другими смартфонами. "Как результат, пользователи iPhone воспринимают продукцию конкурентов компании как смартфоны более низкого качества, потому что опыт обмена сообщениями с теми, кто не пользуется iPhone, хуже, хотя ответственность за это лежит на Apple", — сказал Гарланд. Apple нарушает закон, ограничивая доступ создателей приложений к интерфейсу, заявил Гарланд. По словам главы минюста, "умные часы" компании совместимы только со смартфонами Apple и наоборот, что также создает возможности для нарушений. "Если ничего не предпринять, Applе только укрепит свою монополию", — заявил Гарланд.
https://1prime.ru/20240320/smartfony-846495853.html
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сша, минюст сша, apple, антимонопольное регулирование
США, Минюст США, Apple, антимонопольное регулирование
Минюст США обвинил Apple в пренебрежении интересами пользователей
Минюст США: Apple осознанно пренебрегает интересами своих пользователей
ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Глава минюста США Меррик Гарланд сообщил об антимонопольном иске ведомства к компании Apple за пренебрежение интересами пользователей и ухудшение восприятия конкурентов.
"Apple осознанно и целенаправленно снижает качество, приватность и защищенность своих пользователей", — сказал Гарланд на пресс-конференции.
Претензии ведомства вызвали не только подходы компании к ограничению возможности скачивать приложения из сторонних источников, что для Apple является источником дополнительного дохода в виде тридцатипроцентного взноса производителей ПО, заявил Гарланд. По его словам, Apple ухудшает передачу медиафайлов и сообщений между устройствами компании и другими смартфонами.
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"Как результат, пользователи iPhone воспринимают продукцию конкурентов компании как смартфоны более низкого качества, потому что опыт обмена сообщениями с теми, кто не пользуется iPhone, хуже, хотя ответственность за это лежит на Apple", — сказал Гарланд.
Apple нарушает закон, ограничивая доступ создателей приложений к интерфейсу, заявил Гарланд.
По словам главы минюста, "умные часы" компании совместимы только со смартфонами Apple и наоборот, что также создает возможности для нарушений.
"Если ничего не предпринять, Applе только укрепит свою монополию", — заявил Гарланд.