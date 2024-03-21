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Кабмин РФ утвердил изменения в механизм балльной оценки для автопрома - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Кабмин РФ утвердил изменения в механизм балльной оценки для автопрома
Кабмин РФ утвердил изменения в механизм балльной оценки для автопрома - 21.03.2024, ПРАЙМ
Кабмин РФ утвердил изменения в механизм балльной оценки для автопрома
Правительство РФ утвердило изменения в механизм балльной оценки продукции автомобилестроения, следует из соответствующего постановления, опубликованного на... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T22:24+0300
2024-03-21T22:24+0300
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило изменения в механизм балльной оценки продукции автомобилестроения, следует из соответствующего постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Перечень технологических операций, за применение которых при производстве транспортных средств начисляются баллы, дополнен критическими технологиями, освоение которых создаст условия для достижения технологического суверенитета отечественной автомобильной промышленности", — прокомментировали документ в Минпромторге. В министерстве пояснили, что изменения направлены в первую очередь на гармонизацию механизма балльной оценки уровня локализации с целями, определенными стратегией развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года. В соответствии с положениями утвержденного постановления начисление баллов локализации возможно именно за фактическое выполнение технологических операций перечня. Одновременно с этим конкретизирован перечень затрат, которые относятся непосредственно к затратам на НИОКР. Кроме того, положениями постановления предусмотрено стимулирование применения российских электронных блоков управления и соответствующей отечественной электронной компонентной базы. При этом также стимулируется внедрение всех видов компонентов за счет выделения и начисления баллов за каждую примененную в электронных блоках управления единицу. "Благодаря обновленному механизму набора баллов за локализацию автоэлектроники российские автопроизводители, применяющие российские электронные блоки управления, смогут повысить уровень технологического суверенитета продукции за счет перехода на отечественную компонентную базу. Для дальнейшего стимулирования роста уровня локализации применяемых изделий автоэлектроники постановлением предусмотрено ежегодное повышение минимального количества баллов, необходимого для набора по каждому электронному блоку управления для признания его произведенным на территории Российской Федерации", — пояснили в Минпромторге. Также для сохранения условий доступа продукции отечественных производителей к закупкам для государственных и муниципальных нужд действие соответствующих пороговых значений 2023 года продлено до конца 2024 года (не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, и не менее 2900 баллов для автобусов), добавили в министерстве.
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россия, минпромторг, баллы
РОССИЯ, Минпромторг, баллы
22:24 21.03.2024
 
Кабмин РФ утвердил изменения в механизм балльной оценки для автопрома

Кабмин РФ утвердил изменения в механизм балльной оценки для автопрома

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило изменения в механизм балльной оценки продукции автомобилестроения, следует из соответствующего постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Перечень технологических операций, за применение которых при производстве транспортных средств начисляются баллы, дополнен критическими технологиями, освоение которых создаст условия для достижения технологического суверенитета отечественной автомобильной промышленности", — прокомментировали документ в Минпромторге.
В министерстве пояснили, что изменения направлены в первую очередь на гармонизацию механизма балльной оценки уровня локализации с целями, определенными стратегией развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.
В соответствии с положениями утвержденного постановления начисление баллов локализации возможно именно за фактическое выполнение технологических операций перечня. Одновременно с этим конкретизирован перечень затрат, которые относятся непосредственно к затратам на НИОКР.
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Кроме того, положениями постановления предусмотрено стимулирование применения российских электронных блоков управления и соответствующей отечественной электронной компонентной базы. При этом также стимулируется внедрение всех видов компонентов за счет выделения и начисления баллов за каждую примененную в электронных блоках управления единицу.
"Благодаря обновленному механизму набора баллов за локализацию автоэлектроники российские автопроизводители, применяющие российские электронные блоки управления, смогут повысить уровень технологического суверенитета продукции за счет перехода на отечественную компонентную базу. Для дальнейшего стимулирования роста уровня локализации применяемых изделий автоэлектроники постановлением предусмотрено ежегодное повышение минимального количества баллов, необходимого для набора по каждому электронному блоку управления для признания его произведенным на территории Российской Федерации", — пояснили в Минпромторге.
Также для сохранения условий доступа продукции отечественных производителей к закупкам для государственных и муниципальных нужд действие соответствующих пороговых значений 2023 года продлено до конца 2024 года (не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, и не менее 2900 баллов для автобусов), добавили в министерстве.
 
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