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Банк Англии сохранил ключевую ставку

Банк Англии сохранил ключевую ставку - 21.03.2024, ПРАЙМ

Банк Англии сохранил ключевую ставку

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. | 21.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-21T15:21+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX."На этом заседании... большинство в комитете проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 5,25%", - говорится в сообщении Банка Англии.Регулятор отметил, что его монетарная политика направлена на достижение целевого уровня инфляции в 2%. По прогнозам центробанка, инфляция должна замедлиться до уровня чуть ниже целевого показателя в 2% во втором квартале 2024 года.При этом, по мнению Банка Англии, для поддержания нужного уровня инфляции монетарная политика должна оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени.

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великобритания, новости, учетная ставка