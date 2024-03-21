Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк Англии сохранил ключевую ставку - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240321/bank-846550020.html
Банк Англии сохранил ключевую ставку
Банк Англии сохранил ключевую ставку - 21.03.2024, ПРАЙМ
Банк Англии сохранил ключевую ставку
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:05+0300
2024-03-21T15:21+0300
экономика
великобритания
новости
учетная ставка
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX."На этом заседании... большинство в комитете проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 5,25%", - говорится в сообщении Банка Англии.Регулятор отметил, что его монетарная политика направлена на достижение целевого уровня инфляции в 2%. По прогнозам центробанка, инфляция должна замедлиться до уровня чуть ниже целевого показателя в 2% во втором квартале 2024 года.При этом, по мнению Банка Англии, для поддержания нужного уровня инфляции монетарная политика должна оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени.
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, новости, учетная ставка
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости, учетная ставка
15:05 21.03.2024 (обновлено: 15:21 21.03.2024)
 
Банк Англии сохранил ключевую ставку

Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 5,25 процента годовых

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
"На этом заседании... большинство в комитете проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 5,25%", - говорится в сообщении Банка Англии.
Регулятор отметил, что его монетарная политика направлена на достижение целевого уровня инфляции в 2%. По прогнозам центробанка, инфляция должна замедлиться до уровня чуть ниже целевого показателя в 2% во втором квартале 2024 года.
При этом, по мнению Банка Англии, для поддержания нужного уровня инфляции монетарная политика должна оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени.
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯНовостиучетная ставка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала