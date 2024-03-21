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Банк Англии сохранил ключевую ставку
Банк Англии сохранил ключевую ставку - 21.03.2024, ПРАЙМ
Банк Англии сохранил ключевую ставку
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T15:05+0300
2024-03-21T15:05+0300
2024-03-21T15:21+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX."На этом заседании... большинство в комитете проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 5,25%", - говорится в сообщении Банка Англии.Регулятор отметил, что его монетарная политика направлена на достижение целевого уровня инфляции в 2%. По прогнозам центробанка, инфляция должна замедлиться до уровня чуть ниже целевого показателя в 2% во втором квартале 2024 года.При этом, по мнению Банка Англии, для поддержания нужного уровня инфляции монетарная политика должна оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени.
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великобритания, новости, учетная ставка
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости, учетная ставка
Банк Англии сохранил ключевую ставку
Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 5,25 процента годовых
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
"На этом заседании... большинство в комитете проголосовали за сохранение учетной ставки на уровне 5,25%", - говорится в сообщении Банка Англии.
Регулятор отметил, что его монетарная политика направлена на достижение целевого уровня инфляции в 2%. По прогнозам центробанка, инфляция должна замедлиться до уровня чуть ниже целевого показателя в 2% во втором квартале 2024 года.
При этом, по мнению Банка Англии, для поддержания нужного уровня инфляции монетарная политика должна оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени.