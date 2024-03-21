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ЦБ обезопасил финсервисы при удаленном подтверждении личности - 21.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обезопасил финсервисы при удаленном подтверждении личности
ЦБ обезопасил финсервисы при удаленном подтверждении личности - 21.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ обезопасил финсервисы при удаленном подтверждении личности
Банк России разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента для защиты от мошенников, документ носит... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T13:41+0300
2024-03-21T13:41+0300
россия
банк россии
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента для защиты от мошенников, документ носит рекомендательный характер и вступит в силу 1 июля 2024 года, говорится в сообщении регулятора. "Банк России разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента. Документ носит рекомендательный характер и вступит в силу 1 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Документ определяет, какие меры защиты информации следует применять финансовым организациям при проведении дистанционной идентификации и аутентификации клиентов. Состав и содержание мер рекомендуется дифференцировать в зависимости от вида операции и с учетом ее критичности и рисков. "Стандарт разработан, чтобы повысить защищенность людей от злоумышленников, которые похищают деньги, используя личные и финансовые данные граждан", - пояснил ЦБ. К моменту вступления в силу документа финансовые организации смогут оценить, соответствуют ли их действующие бизнес-процессы положениям стандарта, отметил регулятор.
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россия, банк россии
РОССИЯ, Банк России
13:41 21.03.2024
 
ЦБ обезопасил финсервисы при удаленном подтверждении личности

ЦБ разработал стандарт по безопасности финсервисов при удаленном подтверждении личности

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента для защиты от мошенников, документ носит рекомендательный характер и вступит в силу 1 июля 2024 года, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента. Документ носит рекомендательный характер и вступит в силу 1 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
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Документ определяет, какие меры защиты информации следует применять финансовым организациям при проведении дистанционной идентификации и аутентификации клиентов. Состав и содержание мер рекомендуется дифференцировать в зависимости от вида операции и с учетом ее критичности и рисков.
"Стандарт разработан, чтобы повысить защищенность людей от злоумышленников, которые похищают деньги, используя личные и финансовые данные граждан", - пояснил ЦБ.
К моменту вступления в силу документа финансовые организации смогут оценить, соответствуют ли их действующие бизнес-процессы положениям стандарта, отметил регулятор.
 
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