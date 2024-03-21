https://1prime.ru/20240321/bank-rossii-846546244.html

ЦБ обезопасил финсервисы при удаленном подтверждении личности

ЦБ обезопасил финсервисы при удаленном подтверждении личности - 21.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ обезопасил финсервисы при удаленном подтверждении личности

Банк России разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента для защиты от мошенников, документ носит... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T13:41+0300

2024-03-21T13:41+0300

2024-03-21T13:41+0300

россия

банк россии

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Банк России разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента для защиты от мошенников, документ носит рекомендательный характер и вступит в силу 1 июля 2024 года, говорится в сообщении регулятора. "Банк России разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленном подтверждении личности клиента. Документ носит рекомендательный характер и вступит в силу 1 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Документ определяет, какие меры защиты информации следует применять финансовым организациям при проведении дистанционной идентификации и аутентификации клиентов. Состав и содержание мер рекомендуется дифференцировать в зависимости от вида операции и с учетом ее критичности и рисков. "Стандарт разработан, чтобы повысить защищенность людей от злоумышленников, которые похищают деньги, используя личные и финансовые данные граждан", - пояснил ЦБ. К моменту вступления в силу документа финансовые организации смогут оценить, соответствуют ли их действующие бизнес-процессы положениям стандарта, отметил регулятор.

https://1prime.ru/20240321/stavka-846506533.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии