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Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС
Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС - 21.03.2024, ПРАЙМ
Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС
Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза в рамках соответствующей чешской инициативы, заявил... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T17:10+0300
2024-03-21T17:10+0300
вооружения
бельгия
вооружение
украина
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар — ПРАЙМ. Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза в рамках соответствующей чешской инициативы, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо. "Мы вложили в это 200 миллионов… Мы действуем сообща со многими странами. Это общая закупка за пределами Евросоюза, которую координирует Чехия", — сказал де Кроо перед началом в Брюсселе саммита стран Евросоюза.Бельгийский премьер также пояснил, что для финансирования закупки используются налоговые сборы с прибыли от инвестирования замороженных в Бельгии российских активов. Планы выделить 200 миллионов евро на чешскую инициативу по поставке снарядов Украине де Кроо анонсировал в конце февраля. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала около 700 тысяч единиц боеприпасов, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
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бельгия, вооружение, украина
Вооружения, БЕЛЬГИЯ, вооружение, УКРАИНА
17:10 21.03.2024
 
Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС

Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для Киева

© fotolia.com / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© fotolia.com / Jackin
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар — ПРАЙМ. Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза в рамках соответствующей чешской инициативы, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.
"Мы вложили в это 200 миллионов… Мы действуем сообща со многими странами. Это общая закупка за пределами Евросоюза, которую координирует Чехия", — сказал де Кроо перед началом в Брюсселе саммита стран Евросоюза.
Бельгийский премьер также пояснил, что для финансирования закупки используются налоговые сборы с прибыли от инвестирования замороженных в Бельгии российских активов.
Планы выделить 200 миллионов евро на чешскую инициативу по поставке снарядов Украине де Кроо анонсировал в конце февраля.
Морской пехотинец бежит со 100-фунтовым инертным гаубичным снарядом - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Финляндия выделит средства для инициативы Чехии по боеприпасам для Киева
15:36
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.
По словам Павела, Чехия идентифицировала около 700 тысяч единиц боеприпасов, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
 
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