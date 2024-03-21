https://1prime.ru/20240321/belgiya-846555304.html

Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС

Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС - 21.03.2024, ПРАЙМ

Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС

Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза в рамках соответствующей чешской инициативы, заявил... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T17:10+0300

2024-03-21T17:10+0300

2024-03-21T17:10+0300

вооружения

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар — ПРАЙМ. Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза в рамках соответствующей чешской инициативы, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо. "Мы вложили в это 200 миллионов… Мы действуем сообща со многими странами. Это общая закупка за пределами Евросоюза, которую координирует Чехия", — сказал де Кроо перед началом в Брюсселе саммита стран Евросоюза.Бельгийский премьер также пояснил, что для финансирования закупки используются налоговые сборы с прибыли от инвестирования замороженных в Бельгии российских активов. Планы выделить 200 миллионов евро на чешскую инициативу по поставке снарядов Украине де Кроо анонсировал в конце февраля. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала около 700 тысяч единиц боеприпасов, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.

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бельгия, вооружение, украина