https://1prime.ru/20240321/belgiya-846555304.html
Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС
Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС - 21.03.2024, ПРАЙМ
Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС
Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза в рамках соответствующей чешской инициативы, заявил... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T17:10+0300
2024-03-21T17:10+0300
2024-03-21T17:10+0300
вооружения
бельгия
вооружение
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мар — ПРАЙМ. Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза в рамках соответствующей чешской инициативы, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо. "Мы вложили в это 200 миллионов… Мы действуем сообща со многими странами. Это общая закупка за пределами Евросоюза, которую координирует Чехия", — сказал де Кроо перед началом в Брюсселе саммита стран Евросоюза.Бельгийский премьер также пояснил, что для финансирования закупки используются налоговые сборы с прибыли от инвестирования замороженных в Бельгии российских активов. Планы выделить 200 миллионов евро на чешскую инициативу по поставке снарядов Украине де Кроо анонсировал в конце февраля. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала около 700 тысяч единиц боеприпасов, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
https://1prime.ru/20240321/finlyandiya-846551867.html
бельгия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_6329875bfa54ae8988b76c34eb0402b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, вооружение, украина
Вооружения, БЕЛЬГИЯ, вооружение, УКРАИНА
Бельгия выделила средства на закупку боеприпасов для Киева за пределами ЕС
Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для Киева
БРЮССЕЛЬ, 21 мар — ПРАЙМ. Бельгия выделила 200 миллионов евро на закупку боеприпасов для украинской армии за пределами Евросоюза в рамках соответствующей чешской инициативы, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.
"Мы вложили в это 200 миллионов… Мы действуем сообща со многими странами. Это общая закупка за пределами Евросоюза, которую координирует Чехия", — сказал де Кроо перед началом в Брюсселе саммита стран Евросоюза.
Бельгийский премьер также пояснил, что для финансирования закупки используются налоговые сборы с прибыли от инвестирования замороженных в Бельгии российских активов.
Планы выделить 200 миллионов евро на чешскую инициативу по поставке снарядов Украине де Кроо анонсировал в конце февраля.
Финляндия выделит средства для инициативы Чехии по боеприпасам для Киева
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.
По словам Павела, Чехия идентифицировала около 700 тысяч единиц боеприпасов, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.