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Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода - 21.03.2024, ПРАЙМ
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T10:53+0300
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БЕЛГОРОД, 21 мар - ПРАЙМ. Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек", - написал глава региона.По предварительной информации, две женщины и мужчина получили черепно-мозговые травмы, мужчина получил осколочные раны голени. Они были доставлены в городскую больницу № 2. Еще один мужчина с осколочными ранениями руки и плеча был доставлен в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены около 30 квартир и десять автомобилей, есть угроза обрушения балконов в одном из многоквартирных домов.Ранее 21 марта около восьми часов утра по московскому времени над Белгородской областью с помощью систем ПВО было уничтожено десять ракет РСЗО "Вампир", сообщило Министерство обороны России.
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Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ВСУ
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
Гладков: пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района
БЕЛГОРОД, 21 мар - ПРАЙМ. Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек", - написал глава региона.
По предварительной информации, две женщины и мужчина получили черепно-мозговые травмы, мужчина получил осколочные раны голени. Они были доставлены в городскую больницу № 2. Еще один мужчина с осколочными ранениями руки и плеча был доставлен в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородом
Также в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены около 30 квартир и десять автомобилей, есть угроза обрушения балконов в одном из многоквартирных домов.
Ранее 21 марта около восьми часов утра по московскому времени над Белгородской областью с помощью систем ПВО было уничтожено десять ракет РСЗО "Вампир", сообщило Министерство обороны России.