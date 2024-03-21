Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240321/belgorod-846539145.html
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода - 21.03.2024, ПРАЙМ
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T10:53+0300
2024-03-21T11:00+0300
происшествия
россия
белгород
новости
белгородская область
вячеслав гладков
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84091/97/840919765_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_765133f17dd082c2d0ccb6ff185daa66.jpg
БЕЛГОРОД, 21 мар - ПРАЙМ. Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек", - написал глава региона.По предварительной информации, две женщины и мужчина получили черепно-мозговые травмы, мужчина получил осколочные раны голени. Они были доставлены в городскую больницу № 2. Еще один мужчина с осколочными ранениями руки и плеча был доставлен в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены около 30 квартир и десять автомобилей, есть угроза обрушения балконов в одном из многоквартирных домов.Ранее 21 марта около восьми часов утра по московскому времени над Белгородской областью с помощью систем ПВО было уничтожено десять ракет РСЗО "Вампир", сообщило Министерство обороны России.
https://1prime.ru/20240318/846434989.html
белгород
белгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84091/97/840919765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_5e576c2735523456bc550b0bb5dda59e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белгород, новости, белгородская область, вячеслав гладков, всу
Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ВСУ
10:53 21.03.2024 (обновлено: 11:00 21.03.2024)
 
Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода

Гладков: пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов в Белгородской области
Последствия обстрелов в Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГОРОД, 21 мар - ПРАЙМ. Пять человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода и Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек", - написал глава региона.
По предварительной информации, две женщины и мужчина получили черепно-мозговые травмы, мужчина получил осколочные раны голени. Они были доставлены в городскую больницу № 2. Еще один мужчина с осколочными ранениями руки и плеча был доставлен в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия обстрела Белгорода
Российская ПВО уничтожила 10 украинских снарядов Vampire над Белгородом
18 марта, 09:45
Также в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены около 30 квартир и десять автомобилей, есть угроза обрушения балконов в одном из многоквартирных домов.
Ранее 21 марта около восьми часов утра по московскому времени над Белгородской областью с помощью систем ПВО было уничтожено десять ракет РСЗО "Вампир", сообщило Министерство обороны России.
 
ПроисшествияРОССИЯБЕЛГОРОДНовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала