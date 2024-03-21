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Киев посетила первая с начала конфликта военная делегация НАТО
Киев посетила первая с начала конфликта военная делегация НАТО - 21.03.2024, ПРАЙМ
Киев посетила первая с начала конфликта военная делегация НАТО
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T13:34+0300
2024-03-21T13:34+0300
2024-03-21T13:34+0300
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. Об этом он сообщил в ходе форума по безопасности, проходившего в Киеве."Мой визит – первая военная делегация НАТО, посещающая Украину с начала вторжения", - отметил он.По его словам, Североатлантический альянс и Киев стали близки как никогда ранее.Ранее Россия направила ноту странам НАТО в связи с поставками оружия на Украину. Российский Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что такие поставки являются законной целью России, а также, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил мнение, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют успеху переговоров между Россией и Украиной и будут иметь негативный эффект. Российская сторона отмечала, что США и страны НАТО непосредственно участвуют в конфликте на Украине, предоставляя оружие и обучая персонал.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
Киев посетила первая с начала конфликта военная делегация НАТО
Бауэр: первая с начала конфликта военная делегация НАТО находится с визитом на Украине
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. Об этом он сообщил в ходе форума по безопасности, проходившего в Киеве.
"Мой визит – первая военная делегация НАТО, посещающая Украину с начала вторжения", - отметил он.
По его словам, Североатлантический альянс и Киев стали близки как никогда ранее.
Ранее Россия направила ноту странам НАТО в связи с поставками оружия на Украину. Российский Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что такие поставки являются законной целью России, а также, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Украине.
"Время пришло". В США нашли способ завершить конфликт на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил мнение, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют успеху переговоров между Россией и Украиной и будут иметь негативный эффект.
Российская сторона отмечала, что США и страны НАТО непосредственно участвуют в конфликте на Украине, предоставляя оружие и обучая персонал.