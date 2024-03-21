Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев посетила первая с начала конфликта военная делегация НАТО - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240321/britain-846545856.html
Киев посетила первая с начала конфликта военная делегация НАТО
Киев посетила первая с начала конфликта военная делегация НАТО - 21.03.2024, ПРАЙМ
Киев посетила первая с начала конфликта военная делегация НАТО
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции... | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T13:34+0300
2024-03-21T13:34+0300
спецоперация на украине
украина
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. Об этом он сообщил в ходе форума по безопасности, проходившего в Киеве."Мой визит – первая военная делегация НАТО, посещающая Украину с начала вторжения", - отметил он.По его словам, Североатлантический альянс и Киев стали близки как никогда ранее.Ранее Россия направила ноту странам НАТО в связи с поставками оружия на Украину. Российский Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что такие поставки являются законной целью России, а также, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил мнение, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют успеху переговоров между Россией и Украиной и будут иметь негативный эффект. Российская сторона отмечала, что США и страны НАТО непосредственно участвуют в конфликте на Украине, предоставляя оружие и обучая персонал.
https://1prime.ru/20240321/ukraine-846544644.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Новости
13:34 21.03.2024
 
Киев посетила первая с начала конфликта военная делегация НАТО

Бауэр: первая с начала конфликта военная делегация НАТО находится с визитом на Украине

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции. Об этом он сообщил в ходе форума по безопасности, проходившего в Киеве.
"Мой визит – первая военная делегация НАТО, посещающая Украину с начала вторжения", - отметил он.
По его словам, Североатлантический альянс и Киев стали близки как никогда ранее.
Ранее Россия направила ноту странам НАТО в связи с поставками оружия на Украину. Российский Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что такие поставки являются законной целью России, а также, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Украине.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
"Время пришло". В США нашли способ завершить конфликт на Украине
13:14
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил мнение, что поставки оружия на Украину со стороны Запада не способствуют успеху переговоров между Россией и Украиной и будут иметь негативный эффект.
Российская сторона отмечала, что США и страны НАТО непосредственно участвуют в конфликте на Украине, предоставляя оружие и обучая персонал.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала