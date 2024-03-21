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Российский бизнес предложил увязать размер налоговых вычетов с инвестициями

Российский бизнес предложил увязать размер налоговых вычетов с инвестициями - 21.03.2024, ПРАЙМ

Российский бизнес предложил увязать размер налоговых вычетов с инвестициями

Крупный российский бизнес предлагает увязать размер налоговых вычетов с инвестициями и хочет обсудить это с Минфином, Минэкономразвития и ФНС, сообщил глава... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T15:23+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Крупный российский бизнес предлагает увязать размер налоговых вычетов с инвестициями и хочет обсудить это с Минфином, Минэкономразвития и ФНС, сообщил глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства в послании Федеральному собранию выступил с инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями. Позднее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что общество воспримет прогрессию нормально и в целом к этому готово. А в ходе встречи с кандидатами в президенты сказал, что ожидает серьезных дискуссий в парламенте, но все же нужно аккуратно внести изменения в налоговую систему, чтобы она была справедливой и стабильной на протяжении как минимум шести лет. "В частности, мы ставили вопрос, в том числе и встречаясь с вами, Владимир Владимирович, о том, чтобы эта справедливость в уплате налогов выражалась в том, что кто больше инвестирует – тому больше должно быть и вычетов налоговых, инвестиционных. У нас есть предложение о том, как сделать эти вычеты более прозрачными, востребованными и действительно учитывающими не только инвестиции в основной капитал, но и в социальные проекты: в экологию, в территории присутствия, в социальные объекты", - сказал Шохин. "Мы хотели бы по этим вопросам с министерством финансов, с министерством экономического развития, налоговой службой провести диалог", - добавил глава РСПП. По его словам, идея касается и подоходного налога. "Понимаем, что здесь дифференциация НДФЛ назрела, но мы хотели бы, чтобы это действительно было тоже связано с теми же инвестиционными вычетами для граждан, которые инвестируют, например, в долгосрочные бумаги", - уточнил Шохин.

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