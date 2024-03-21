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Силуанов назвал амбициозным задание по перечислениям в бюджет для ФТС

Силуанов назвал амбициозным задание по перечислениям в бюджет для ФТС - 21.03.2024, ПРАЙМ

Силуанов назвал амбициозным задание по перечислениям в бюджет для ФТС

Прогнозное задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год амбициозное, оно превышает 7 триллионов рублей, но оно... | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T10:14+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Прогнозное задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год амбициозное, оно превышает 7 триллионов рублей, но оно выполнимо, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС."Одной из задач (для ФТС на 2024 год - ред.) также является пополнение бюджета. Прогнозное задание, которое установлено в бюджете, достаточно амбициозное - более 7 триллионов рублей. Это выше, чем уровень прошлого года", - сказал Силуанов.При этом он отметил, что прошлогодний план по перечислениям в бюджет в объеме около 6 триллионов рублей был перевыполнен по итогам 2023 года на 2,5%."Мы считаем, что в условиях мер по усилению таможенного администрирования и тех предложений, которые мы сформулировали в качестве задач на текущий год совместно с Русланом Валентиновичем (Давыдов, временно исполняющий обязанности главы ФТС - ред.) по повышению мобилизации наших возможностей по поступлению доходов в казну, позволят выполнить плановые поступления", - заявил глава Минфина.

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