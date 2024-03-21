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Законодатели США встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета

Законодатели США встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета - 21.03.2024, ПРАЙМ

Законодатели США встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета

Американские законодатели встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета на остаток 2024 фискального года за два дня. | 21.03.2024, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Американские законодатели встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета на остаток 2024 фискального года за два дня. "Ни один здравомыслящий человек не станет покупать машину под таким давлением: контракт на 1012 страниц без реальной возможности просмотреть и внести изменения. Члены конгресса должны с еще большей неохотой голосовать за законопроект объемом 1012 страниц и стоимостью 1,2 триллиона долларов", — написал сенатор США Майк Ли в соцсети Х. Со своей стороны член палаты представителей Эндрю Клайд заявил, что от палаты представителей ожидают голосования утром в пятницу по проекту, который опубликовали лишь в ночь на четверг. "Вашингтон более чем сломан", — написал Клайд в соцсети Х. Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному. Теперь до 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы. Комитет палаты представителей по ассигнованиям выложил документ по второй части бюджета и поправки к нему на 1 тыс страниц, проголосовать за который необходимо до пятницы. Республиканцы ранее неоднократно настаивали на том, что подобные законы требуют как минимум трех дней для изучения.Байден заявлял, что рассчитывает на принятие бюджета и готов подписать его, но часть республиканцев отвергли предположение о том, что документ уже согласован и сделка по его принятию достигнута.

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