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Законодатели США встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Законодатели США встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета
Законодатели США встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета - 21.03.2024, ПРАЙМ
Законодатели США встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета
Американские законодатели встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета на остаток 2024 фискального года за два дня. | 21.03.2024, ПРАЙМ
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бюджет
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ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Американские законодатели встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета на остаток 2024 фискального года за два дня. "Ни один здравомыслящий человек не станет покупать машину под таким давлением: контракт на 1012 страниц без реальной возможности просмотреть и внести изменения. Члены конгресса должны с еще большей неохотой голосовать за законопроект объемом 1012 страниц и стоимостью 1,2 триллиона долларов", — написал сенатор США Майк Ли в соцсети Х. Со своей стороны член палаты представителей Эндрю Клайд заявил, что от палаты представителей ожидают голосования утром в пятницу по проекту, который опубликовали лишь в ночь на четверг. "Вашингтон более чем сломан", — написал Клайд в соцсети Х. Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному. Теперь до 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы. Комитет палаты представителей по ассигнованиям выложил документ по второй части бюджета и поправки к нему на 1 тыс страниц, проголосовать за который необходимо до пятницы. Республиканцы ранее неоднократно настаивали на том, что подобные законы требуют как минимум трех дней для изучения.Байден заявлял, что рассчитывает на принятие бюджета и готов подписать его, но часть республиканцев отвергли предположение о том, что документ уже согласован и сделка по его принятию достигнута.
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сша, бюджет, бюджет сша, конгресс сша
Экономика, США, бюджет, бюджет США, Конгресс США
19:24 21.03.2024
 
Законодатели США встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета

Законодатели США встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета за 2 дня

© fotolia.com / BastosКапитолий
Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© fotolia.com / Bastos
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ВАШИНГТОН, 21 мар — ПРАЙМ. Американские законодатели встревожены перспективой чтения тысячи страниц бюджета на остаток 2024 фискального года за два дня.
"Ни один здравомыслящий человек не станет покупать машину под таким давлением: контракт на 1012 страниц без реальной возможности просмотреть и внести изменения. Члены конгресса должны с еще большей неохотой голосовать за законопроект объемом 1012 страниц и стоимостью 1,2 триллиона долларов", — написал сенатор США Майк Ли в соцсети Х.
Со своей стороны член палаты представителей Эндрю Клайд заявил, что от палаты представителей ожидают голосования утром в пятницу по проекту, который опубликовали лишь в ночь на четверг.
"Вашингтон более чем сломан", — написал Клайд в соцсети Х.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
В США раскрыли, как конгресс избежит шатдауна
15:24
Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному. Теперь до 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы.
Комитет палаты представителей по ассигнованиям выложил документ по второй части бюджета и поправки к нему на 1 тыс страниц, проголосовать за который необходимо до пятницы. Республиканцы ранее неоднократно настаивали на том, что подобные законы требуют как минимум трех дней для изучения.
Байден заявлял, что рассчитывает на принятие бюджета и готов подписать его, но часть республиканцев отвергли предположение о том, что документ уже согласован и сделка по его принятию достигнута.
 
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