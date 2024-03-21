https://1prime.ru/20240321/chistaya-pribyl-846536696.html

Чистая прибыль "ЭН+ГРУП" в 2023 году упала на 61 процент

Чистая прибыль "ЭН+ГРУП" в 2023 году упала на 61 процент - 21.03.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "ЭН+ГРУП" в 2023 году упала на 61 процент

Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в 2023 году сократилась на 61,2%, до 716 миллионов долларов, сообщает компания. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T10:09+0300

2024-03-21T10:09+0300

2024-03-21T10:31+0300

россия

эн+ груп

чистая прибыль

отчетность по мсфо

https://cdnn.1prime.ru/img/84198/31/841983180_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a3bbd0893466d6de6d7fceb0ef8effe1.jpg

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в 2023 году сократилась на 61,2%, до 716 миллионов долларов, сообщает компания.Скорректированная EBITDA снизилась на 30,8%, до 2,157 миллиарда долларов.Маржинальность по EBITDA составила 14,7% против 18,8% годом ранее.В 2023 году выручка компании снизилась на 11,5% год к году и составила 14,648 миллиарда долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эн+ груп, чистая прибыль, отчетность по мсфо