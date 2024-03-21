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Чистая прибыль "ЭН+ГРУП" в 2023 году упала на 61 процент - 21.03.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "ЭН+ГРУП" в 2023 году упала на 61 процент
Чистая прибыль "ЭН+ГРУП" в 2023 году упала на 61 процент - 21.03.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "ЭН+ГРУП" в 2023 году упала на 61 процент
Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в 2023 году сократилась на 61,2%, до 716 миллионов долларов, сообщает компания. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T10:09+0300
2024-03-21T10:31+0300
россия
эн+ груп
чистая прибыль
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в 2023 году сократилась на 61,2%, до 716 миллионов долларов, сообщает компания.Скорректированная EBITDA снизилась на 30,8%, до 2,157 миллиарда долларов.Маржинальность по EBITDA составила 14,7% против 18,8% годом ранее.В 2023 году выручка компании снизилась на 11,5% год к году и составила 14,648 миллиарда долларов.
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россия, эн+ груп, чистая прибыль, отчетность по мсфо
РОССИЯ, Эн+ Груп, чистая прибыль, отчетность по МСФО
10:09 21.03.2024 (обновлено: 10:31 21.03.2024)
 
Чистая прибыль "ЭН+ГРУП" в 2023 году упала на 61 процент

Чистая прибыль "ЭН+ГРУП" в 2023 году упала до 716 миллионов долларов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПрибыль
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в 2023 году сократилась на 61,2%, до 716 миллионов долларов, сообщает компания.
Скорректированная EBITDA снизилась на 30,8%, до 2,157 миллиарда долларов.
Маржинальность по EBITDA составила 14,7% против 18,8% годом ранее.
В 2023 году выручка компании снизилась на 11,5% год к году и составила 14,648 миллиарда долларов.
 
РОССИЯЭн+ Групчистая прибыльотчетность по МСФО
 
 
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