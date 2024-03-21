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Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ

Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ - 21.03.2024, ПРАЙМ

Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ

Импорт российского угля в Китай резко сократился на 22 процента на фоне ввода импортных пошлин, пишет агентство Bloomberg. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T14:26+0300

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Импорт российского угля в Китай резко сократился на 22 процента на фоне ввода импортных пошлин, пишет агентство Bloomberg.Китайский импорт угля из России снизился на 22 процента в январе-феврале 2024 года из-за введения импортных пошлин. Общий объем импорта угля в Китай за этот период увеличился на 23 процента до 74,5 миллиона тонн, однако российские поставки сократились до 11,5 миллиона тонн."Российский импорт может остаться на текущем уровне, учитывая политическую неопределенность", — отметил Фэн Хуамин, аналитик Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля.Импортные пошлины были введены в начале года, что сделало российский уголь менее конкурентоспособным на фоне соглашений о свободной торговле, которые облегчают поставки других крупных поставщиков, таких как Индонезия и Австралия, отмечается в публикации.Китай отменил тарифы на импорт российского угля в мае 2022 года из-за роста цен на энергоносители, что привело к рекордным поставкам угля из России в 2023 году. Однако теперь Китай перешел к защите местных горнодобывающих компаний, ввиду перенасыщения рынка собственной добычей угля, заключили в агентстве.

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россия, китай, уголь, новости