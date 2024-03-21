https://1prime.ru/20240321/coal-846548232.html
Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ
Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ - 21.03.2024, ПРАЙМ
Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ
Импорт российского угля в Китай резко сократился на 22 процента на фоне ввода импортных пошлин, пишет агентство Bloomberg. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T14:26+0300
2024-03-21T14:26+0300
2024-03-21T14:26+0300
экономика
россия
китай
уголь
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_0:96:3301:1952_1920x0_80_0_0_70d39625585b13b709e5049f281c9ba4.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Импорт российского угля в Китай резко сократился на 22 процента на фоне ввода импортных пошлин, пишет агентство Bloomberg.Китайский импорт угля из России снизился на 22 процента в январе-феврале 2024 года из-за введения импортных пошлин. Общий объем импорта угля в Китай за этот период увеличился на 23 процента до 74,5 миллиона тонн, однако российские поставки сократились до 11,5 миллиона тонн."Российский импорт может остаться на текущем уровне, учитывая политическую неопределенность", — отметил Фэн Хуамин, аналитик Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля.Импортные пошлины были введены в начале года, что сделало российский уголь менее конкурентоспособным на фоне соглашений о свободной торговле, которые облегчают поставки других крупных поставщиков, таких как Индонезия и Австралия, отмечается в публикации.Китай отменил тарифы на импорт российского угля в мае 2022 года из-за роста цен на энергоносители, что привело к рекордным поставкам угля из России в 2023 году. Однако теперь Китай перешел к защите местных горнодобывающих компаний, ввиду перенасыщения рынка собственной добычей угля, заключили в агентстве.
https://1prime.ru/20240301/845807492.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_35556a9b324e711306f1ad39ea6adb3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, уголь, новости
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, уголь, Новости
Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ
Bloomberg: китайский импорт угля из России значительно сократился в начале года
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ.
Импорт российского угля в Китай резко сократился на 22 процента на фоне ввода импортных пошлин, пишет
агентство Bloomberg.
Китайский импорт угля из России снизился на 22 процента в январе-феврале 2024 года из-за введения импортных пошлин. Общий объем импорта угля в Китай за этот период увеличился на 23 процента до 74,5 миллиона тонн, однако российские поставки сократились до 11,5 миллиона тонн.
"Российский импорт может остаться на текущем уровне, учитывая политическую неопределенность", — отметил Фэн Хуамин, аналитик Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля.
Импортные пошлины были введены в начале года, что сделало российский уголь менее конкурентоспособным на фоне соглашений о свободной торговле, которые облегчают поставки других крупных поставщиков, таких как Индонезия и Австралия, отмечается в публикации.
Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на уголь
Китай отменил тарифы на импорт российского угля в мае 2022 года из-за роста цен на энергоносители, что привело к рекордным поставкам угля из России в 2023 году. Однако теперь Китай перешел к защите местных горнодобывающих компаний, ввиду перенасыщения рынка собственной добычей угля, заключили в агентстве.