Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ - 21.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240321/coal-846548232.html
Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ
Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ - 21.03.2024, ПРАЙМ
Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ
Импорт российского угля в Китай резко сократился на 22 процента на фоне ввода импортных пошлин, пишет агентство Bloomberg. | 21.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-21T14:26+0300
2024-03-21T14:26+0300
экономика
россия
китай
уголь
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_0:96:3301:1952_1920x0_80_0_0_70d39625585b13b709e5049f281c9ba4.jpg
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Импорт российского угля в Китай резко сократился на 22 процента на фоне ввода импортных пошлин, пишет агентство Bloomberg.Китайский импорт угля из России снизился на 22 процента в январе-феврале 2024 года из-за введения импортных пошлин. Общий объем импорта угля в Китай за этот период увеличился на 23 процента до 74,5 миллиона тонн, однако российские поставки сократились до 11,5 миллиона тонн."Российский импорт может остаться на текущем уровне, учитывая политическую неопределенность", — отметил Фэн Хуамин, аналитик Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля.Импортные пошлины были введены в начале года, что сделало российский уголь менее конкурентоспособным на фоне соглашений о свободной торговле, которые облегчают поставки других крупных поставщиков, таких как Индонезия и Австралия, отмечается в публикации.Китай отменил тарифы на импорт российского угля в мае 2022 года из-за роста цен на энергоносители, что привело к рекордным поставкам угля из России в 2023 году. Однако теперь Китай перешел к защите местных горнодобывающих компаний, ввиду перенасыщения рынка собственной добычей угля, заключили в агентстве.
https://1prime.ru/20240301/845807492.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/59/841505995_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_35556a9b324e711306f1ad39ea6adb3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, уголь, новости
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, уголь, Новости
14:26 21.03.2024
 
Китай резко сократил импорт российского угля, пишут СМИ

Bloomberg: китайский импорт угля из России значительно сократился в начале года

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРазгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов
Разгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Импорт российского угля в Китай резко сократился на 22 процента на фоне ввода импортных пошлин, пишет агентство Bloomberg.
Китайский импорт угля из России снизился на 22 процента в январе-феврале 2024 года из-за введения импортных пошлин. Общий объем импорта угля в Китай за этот период увеличился на 23 процента до 74,5 миллиона тонн, однако российские поставки сократились до 11,5 миллиона тонн.
"Российский импорт может остаться на текущем уровне, учитывая политическую неопределенность", — отметил Фэн Хуамин, аналитик Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля.
Импортные пошлины были введены в начале года, что сделало российский уголь менее конкурентоспособным на фоне соглашений о свободной торговле, которые облегчают поставки других крупных поставщиков, таких как Индонезия и Австралия, отмечается в публикации.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Минэнерго поддержал возврат гибких экспортных пошлин на уголь
1 марта, 18:18
Китай отменил тарифы на импорт российского угля в мае 2022 года из-за роста цен на энергоносители, что привело к рекордным поставкам угля из России в 2023 году. Однако теперь Китай перешел к защите местных горнодобывающих компаний, ввиду перенасыщения рынка собственной добычей угля, заключили в агентстве.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙугольНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала