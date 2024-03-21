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Каллас заявила, что совершает политический суицид

Каллас заявила, что совершает политический суицид - 21.03.2024, ПРАЙМ

Каллас заявила, что совершает политический суицид

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посредством мер по укреплению обороны страны она совершает поолитическое самоубийство. | 21.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-21T14:12+0300

2024-03-21T14:12+0300

2024-03-21T14:12+0300

эстония

кая каллас

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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посредством мер по укреплению обороны страны она совершает поолитическое самоубийство."Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет другого выбора", - отметила она.Ранее сообщалось, что, согласно опросу населения Эстонии, 70% респондентов убеждены, что Каллас пора отправляться в отставку. Премьер-министр потеряла значительную часть своей поддержки после скандала с бизнесом ее мужа в России, а также после принятия правительством страны госбюджета на 2024 год, согласно которому в стране, в том числе, повысят налог с оборота и подоходный налога с физических лиц.

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эстония, кая каллас